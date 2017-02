Открыт онлайн-доступ к полному каталогу Принса

© Warner Bros. Records

Компания Warner Bros. Records официально объявила, что полный каталог произведений культового музыканта Принса, права на который ей принадлежат, с 12 февраля стал доступным для стриминга на всех цифровых сервисах по всему миру.

Пресс-служба Warner Bros. Records также сообщает, что 9 июня будут опубликованы обновленная делюкс-версия «Purple Rain» с двумя ранее неизданными лонгплеями Принса из хранилища Paisley Park и два полнометражных концертных фильма.

Принс начал работать с Warner Bros. 40 лет назад, в 1977 году, и в период сотрудничества с компанией записал такие альбомы, как «Prince, Dirty Mind», «Controversy», «1999», «Purple Rain», «Around the World in a Day», «Parade», «Sign O' The Times», «Batman» и «Diamonds and Pearls».

В ноябре 2016 года NPG и Warner Bros. Records выпустили альбом «Prince 4Ever», который объединяет 40 хитов Принса и ранее неизданный трек «Moonbeam Levels».

«На тот период времени, что Принс сотрудничал с лейблом, пожалуй, приходится релиз самой мощной и популярной музыки исполнителя», — цитирует пресс-служба заявление председателя и генерального директора Warner Bros. Records Кэмерона Стрэнга.

«Для Warner Bros. Records — не только честь, но и большая ответственность выступать обладателем этого бесценного материала и мы считаем нашим долгом оберегать и поддерживать интерес к такому важному музыкальному наследию», — сказал Стрэнг.