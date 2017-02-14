Фильмы с Де Ниро покажут на большом экране в четырех городах России

Фильмы с Де Ниро покажут на большом экране в четырех городах РоссииКадр из фильма «Таксист»© Columbia Pictures
C 23 по 25 февраля компания «Иноекино» проводит в кинотеатрах Петербурга, Москвы, Екатеринбурга и Новосибирска показы фильмов Мартина Скорсезе с участием Роберта Де Ниро.
В программе картины «Таксист» (Taxi Driver, 1976, «Золотая пальмовая ветвь» Каннского фестиваля), «Бешеный бык» (Raging Bull, 1980, две премии «Оскар») и «Славные парни» (Goodfellas, 1990, премия «Оскар» и приз Московского международного кинофестиваля).
Все фильмы будут демонстрироваться на английском языке с русскими субтитрами.
Расписание:
Петербург, кинотеатр «Аврора»
- 23 февраля в 19:00 — «Таксист»
- 24 февраля в 19:00 — «Бешеный бык»
- 25 февраля в 17:40 — «Славные парни»
Москва, кинотеатр «Формула Кино Горизонт»
- 23 февраля в 19:30 — «Таксист»
- 24 февраля в 19:30 — «Бешеный бык»
- 25 февраля в 17:30 — «Славные парни»
Екатеринбург, кинотеатр «Салют»
- 23 февраля в 19:30 — «Таксист»
- 24 февраля в 19:30 — «Бешеный бык»
- 25 февраля в 19:30 — «Славные парни»
Новосибирск, кинотеатр «Победа»
- 23 февраля в 19:00 — «Таксист»
- 24 февраля в 19:00 — «Бешеный бык»
- 25 февраля в 18:30 — «Славные парни»
COLTA.RU предлагает своим читателям абонементы на два лица на все три фильма в московском кинотеатре «Формула Кино Горизонт».
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