Фильмы с Де Ниро покажут на большом экране в четырех городах России

Кадр из фильма «Таксист» © Columbia Pictures

C 23 по 25 февраля компания «Иноекино» проводит в кинотеатрах Петербурга, Москвы, Екатеринбурга и Новосибирска показы фильмов Мартина Скорсезе с участием Роберта Де Ниро.

В программе картины «Таксист» (Taxi Driver, 1976, «Золотая пальмовая ветвь» Каннского фестиваля), «Бешеный бык» (Raging Bull, 1980, две премии «Оскар») и «Славные парни» (Goodfellas, 1990, премия «Оскар» и приз Московского международного кинофестиваля).

Все фильмы будут демонстрироваться на английском языке с русскими субтитрами.

Расписание:

Петербург, кинотеатр «Аврора»

Москва, кинотеатр «Формула Кино Горизонт»

Екатеринбург, кинотеатр «Салют»

Новосибирск, кинотеатр «Победа»

COLTA.RU предлагает своим читателям абонементы на два лица на все три фильма в московском кинотеатре «Формула Кино Горизонт».



