Умер Эл Джерро© EPA
12 февраля в Лос-Анджелесе в возрасте 76 лет умер американский джазовый певец Эл Джерро.
Как сообщает сайт музыканта, он умер в больнице в окружении близких.
Эл Джерро родился в 1940 году в городе Милуоки (штат Висконсин), в детстве пел в церковном хоре, еще студентом начал выступать в джазовом квартете. Получив образование психолога в Айовском университете, работал консультантом по реабилитации в Сан-Франциско. Там в 1967 году он познакомился с пианистом Джорджем Дюком, с которым они создали джазовое трио, и Эл Джерро решил полностью посвятить себя музыке.
Свой первый альбом, «We Got By», Эл Джерро выпустил в 1975 году. Пластинки «Look to the Rainbow» (1978) и «All Fly Home» (1979) принесли певцу премии «Грэмми» в категории «Лучший вокальный джазовый альбом». Еще две «Грэмми» Эл Джерро получил за свой самый известный альбом — «Breakin' Away» (1981), записанный с участием Джорджа Дюка.
Всего Эл Джерро выиграл семь премий Американской академии звукозаписи, став одним из немногих музыкантов, получивших «Грэмми» в трех разных категориях: джаз, поп-музыка и R'n'B.
Дискография Эла Джерро насчитывает 17 студийных альбомо (последний из них вышел в 2014 году), а также 5 концертных альбомов, 4 сборника и около 30 синглов, его голос звучал в саундтреках 7 фильмов и сериалов, в том числе сериала «Детективное агентство "Лунный свет"» (Moonlighting).
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