Объявлены участники Триеннале российского современного искусства

Объявлены участники Триеннале российского современного искусстваАлександр Шишкин-Хокусай. Смотрящий. Эскиз проекта для Триеннале российского современного искусства. 2017© Александр Шишкин-Хокусай
Музей современного искусства «Гараж» опубликовал список художников, чьи работы будут представлены на первой Триеннале российского современного искусства.
Триеннале пройдет с 10 марта по 14 мая в музее «Гараж» в Парке Горького в Москве. Комиссар триеннале — главный куратор музея «Гараж» Кейт Фаул, кураторы — Екатерина Иноземцева, Снежана Кръстева, Андрей Мизиано (выставочный отдел музея «Гараж»); Ильмира Болотян, Татьяна Волкова, Александра Обухова (научный отдел музея «Гараж»).
«В процессе подготовки триеннале шесть кураторов музея "Гараж" посетили свыше 40 городов России и встретились с более чем 200 художниками в возрасте от 19 до 69 лет. — сообщает сайт «Гаража». — Результатом этого масштабного исследования станет выставка, посвященная "духу времени" и осмыслению разнообразных социальных тенденций, формирующих региональную художественную жизнь».
В экспозицию войдут работы 70 художников и художественных коллективов. Часть работ будет создана специально для триеннале.
Кураторы распределили участников по семи директориям (тенденциям), «в той или иной мере свойственным всем российским регионам»:
«Мастер-фигура»
Павел Аксенов, Дмитрий Булатов, Андрей Монастырский, Анатолий Осмоловский, Дмитрий Пригов, Ильгизар Хасанов, 33+1
«Авторские мифологии»
Евгений Антуфьев, Владимир Архипов, Александр Баюн-Гнутов, Дмитрий Венков, микро-арт-группа «Город Устинов», Дамир Муратов, арт-группа «Нежные бабы», Николай Панафидин, Павел Пепперштейн, Александр Повзнер, Михаил Смаглюк, Альберт Солдатов, Ольга Субботина и Михаил Павлюкевич, Анфим Ханыков
«Верность месту»
Анастасия Богомолова, Аслан Гайсумов, Кирилл Гаршин, Илья Долгов, Евгений Иванов, Анна Кабисова и Евгений Иванов, Александр Матвеев, Таус Махачева, Сергей Потеряев, Владимир Селезнев, Андрей Сяйлев, Мурад Халилов
«Общий язык»
Агентство сингулярных исследований (АСИ), Данил Акимов, Виктор Алимпиев, арт-группировка ЗИП, Евгений Гранильщиков, Антон Забродин, творческое объединение «Куда бегут собаки», Кирилл Макаров, Роман Мокров, Маяна Насыбуллова, Иван Новиков, Александра Паперно, Анна Паркина, Саша Пирогова, группа «Синий суп», Елена Слобцева, Александра Сухарева, Заурбек Цугаев, Света Шуваева
«Искусство действия»
Алексей Иорш, Алиса Йоффе, Виктория Ломаско, Артем Лоскутов, творческое объединение «Наденька», Катрин Ненашева, Анастасия Потемкина, исследовательско-активистский проект «Урбанфеминизм», Дженда Флюид (Антонина Баевер), коллектив «Что делать», швейный кооператив «Швемы»
«Морфология улиц»
арт-группа «ЗЛЫЕ», Кирилл Лебедев (Кто), команда «ТОЙ», Александр Шишкин-Хокусай, Udmurt
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