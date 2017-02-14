Объявлены участники Триеннале российского современного искусства

Александр Шишкин-Хокусай. Смотрящий. Эскиз проекта для Триеннале российского современного искусства. 2017 © Александр Шишкин-Хокусай

Музей современного искусства «Гараж» опубликовал список художников, чьи работы будут представлены на первой Триеннале российского современного искусства.

Триеннале пройдет с 10 марта по 14 мая в музее «Гараж» в Парке Горького в Москве. Комиссар триеннале — главный куратор музея «Гараж» Кейт Фаул, кураторы — Екатерина Иноземцева, Снежана Кръстева, Андрей Мизиано (выставочный отдел музея «Гараж»); Ильмира Болотян, Татьяна Волкова, Александра Обухова (научный отдел музея «Гараж»).

«В процессе подготовки триеннале шесть кураторов музея "Гараж" посетили свыше 40 городов России и встретились с более чем 200 художниками в возрасте от 19 до 69 лет. — сообщает сайт «Гаража». — Результатом этого масштабного исследования станет выставка, посвященная "духу времени" и осмыслению разнообразных социальных тенденций, формирующих региональную художественную жизнь».

В экспозицию войдут работы 70 художников и художественных коллективов. Часть работ будет создана специально для триеннале.

Кураторы распределили участников по семи директориям (тенденциям), «в той или иной мере свойственным всем российским регионам»: