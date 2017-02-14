Названы победители World Press Photo

© Burhan Ozbilici / Associated Press

Сегодня, 13 февраля, в Амстердаме объявлены победители 60-го международного конкурса фотожурналистики World Press Photo. Лучшей фотографией 2016 года признан снимок Бурхана Озбилиджи с убийцей российского посла в Турции Андрея Карлова.

Снимок был сделан фотографом Associated Press через несколько секунд после покушения, которое произошло в Анкаре 19 декабря 2016 года: бывший полицейский Мевлют Мерт Алтынташ выстрелил в посла со словами: «Это месть за Алеппо. Мы умираем там, ты умрешь здесь. Аллах акбар!».

В этом сезоне 5034 фотографа из 125 стран мира прислали на конкурс более 80 тысяч фотографий. Жюри присудило призы 45 фотографам из Австралии, Бразилии, Великобритании, Венгрии, Германии, Индии, Ирана, Испании, Италии, Канады, Китая, Новой Зеландии, Пакистана, России, Румынии, Сирии, Турции, США, Филиппин, Франции, Чили, ЮАР и Японии.

Среди них четыре российских фотографа, сообщает ТАСС.

Серия «Черные дни Украины» Валерия Мельникова, посвященная вооруженному конфликту на востоке Украины, победила в категории «Долгосрочные проекты». Второе место в категории «Повседневная жизнь» заняла серия «Не по пути» Елены Аносовой, снимавшей жителей поселке на реке Нижняя Тунгуска. Серия фотографий, сделанных в Ираке, принесла Сергею Пономареву второе место в категории «События». В категории «Люди» третье место получила фотография, сделанная в феврале на Кубе Кристиной Кормилицыной.

Работы лауреатов 60-го конкурса World Press Photo опубликованы на его сайте.



