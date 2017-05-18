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Адель выиграла пять «Грэмми»

News_detailed_picture© XL Recordings / YouTube

В воскресенье, 12 февраля, в Лос-Анджелесе состоялась 59-я церемония вручения «Грэмми» — ежегодной премии Американской академии звукозаписи. В номинациях «Запись года» и «Альбом года» премию получила британская певица Адель.

Как сообщает The Los Angeles Times, песня и альбом «25» также принесли ей награды в номинациях «Песня года», «Лучшее женское вокальное поп-исполнение» и «Лучший вокальный поп-альбом».

Американская певица Бейонсе, номинированная на «Грэмми» в пяти категориях, в итоге победила в двух — «Лучший современный урбан-альбом» («Lemonade») и «Лучшее музыкальное видео» («Formation»).

В номинации «Лучшее рок-исполнение», «Лучшая рок-песня», «Лучший альтернативный альбом», Лучшая упаковка записи» и «Лучший дизайн неклассического альбома» премия присуждена последнему студийному альбому Дэвида Боуи «Blackstar» и заглавному синглу с него.

Лучшим новым исполнителем признан Chance the Rapper, лучшим рок-альбомом — «Tell Me I'm Pretty» группы Cage the Elephant.

Победителями в номинации «Лучший классический сольный вокальный альбом», в которой на премию претендовал диск «Verismo» с записями оперных арий в исполнении Анны Нетребко, стали альбомы «Шуман и Берг» Доротеи Решман и «Шекспировские песни» Иэна Бостриджа.

Альбом «Шостакович: в тени Сталина — Симфонии №№5,8 и 9», записанный Бостонским симфоническим оркестром под управлением Андриса Нельсонса, выиграл «Грэмми» в категории «Лучшее оркестровое исполнение».

Полностью список победителей и номинантов «Грэмми» приводится на сайте премии.

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