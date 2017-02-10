Суд отклонил иск ЕУСПб к Рособрнадзору

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Сегодня, 10 февраля, Арбитражный суд Москвы полностью отказал в иске Европейского университета в Санкт-Петербурге (ЕУСПб) о признании недействительным предписания Рособрнадзора о приостановлении действия лицензии вуза.

«Несмотря на активные прения суд не поддержал доводы Университета о том, что на 16 сентября 2016 года нами было исполнено первое предписание в части, касающейся оспариваемых Университетом вопросов (спортзал, аттестация, преподаватели-практики)», — говорится в сообщении на сайте ЕУСПб.

Университет готовит апелляцию на сегодняшнее решение Арбитражного суда Москвы. Кроме того, 8 февраля вуз подал новый иск, оспаривающий выводы Рособрназдора в отношении исполнения повторного предписания.

7 декабря 2016 года Рособрнадзор принял решение о приостановлении действия государственной лицензии ЕУСПб. Этому решению предшествовали многочисленные проверки, выявивших в вузе несколько формальных нарушений. 12 декабря руководство университета выступило с официальным комментарием, в котором заявило о стремлении «к урегулированию возникшей ситуации всеми законными средствами».

13 декабря Арбитражный суд Москвы приостановил действие распоряжения Рособрнадзора о приостановлении лицензии ЕУСПб, удовлетворив ходатайство вуза об обеспечительных мерах. 16 декабря, после того, как Рособрнадзор изменил статус лицензии ЕУСПб, в вузе продолжились занятия.

23 января 2017 года стало известно, что комитет имущественных отношений Петербурга подал в Арбитражный суд Петербурга и Ленинградской области иск о расторжении договора на аренду и выселении ЕУСПб «в связи с несоблюдением условий договора в части требований комитета по государственному контролю, использованию и охране памятников истории и культуры».

Как пояснили в ЕУСПб, основанием для иска послужило наличие пластиковых окон на дворовых фасадах и нескольких временных перегородок внутри здания.

В начале февраля член попечительского совета ЕУСПб, председатель совета Центра стратегических разработок Алексей Кудрин сообщил, что университет устранил все нарушения, выявленные Рособрнадзором, и намерен снять остальные претензии, вложив 2 млрд рублей в реконструкцию своего здания.

С момента основания ЕУСПб в 1994 году все его основные офисы, аудитории, администрация, библиотека, вычислительный центр, а также университетское издательство располагаются в бывшем особняке сенатора Кушелева-Безбородко по адрес Гагаринская улица, д. 3 неподалеку от Невы и Летнего сада.



