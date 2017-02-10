Богомолов поставил «Дракона» в МХТ

10 и 11 февраля на основной сцене Московского художественного театра имени А.П. Чехова состоятся предпремьерные показы спектакля «Дракон» по пьесе Евгения Шварца в постановке Константина Богомолова.

Об этом сообщает РИА Новости.

«Почему Шварц? Это прекрасная настоящая литература. — рассказал режиссер ТАСС. — Делать спектакль про политику, делать сатирическое обозрение или что-либо в этом роде не особо хотелось, да и не казалось интересным. Главная зацепка — это время написания "Дракона", которое пришлось на годы Второй мировой войны, это ощущение какого-то апокалипсиса, который нависал и над автором, и над миром».

В результате получилась, по словам Богомолова, «история про то, что времена Дракона честнее наступившего времени».

«Для меня самого это странный спектакль. — говорит он. — Там есть фраза "красный цвет, выцветая, становится розовым". Красный цвет — это цвет крови. Стирается цвет крови, стирается память, а это печально, потому что память об этой крови не должна стираться».

Главные роли в «Драконе» исполняют Олег Табаков (Бургомистр), Игорь Верник (Дракон) и Кирилл Власов (Ланцелот). Также в спектакле заняты Надежда Калеганова, Евгений Перевалов, Павел Табаков, Кирилл Трубецкой, Артем Панчик, Владимир Панчик, Ульяна Глушкова и Александр Булатов.

Для Богомолова «Дракон» стал седьмой режиссерской работой в МХТ имени Чехова, где он ранее поставил «Событие», «Идеальный муж», «Карамазовы», «Юбилей ювелира» и другие спектакли.



