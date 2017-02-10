Пит Доэрти представит новый альбом в Москве

© Eddy Berthier

11 мая в московском клубе Yotaspace состоится концерт британского музыканта Пита Доэрти, входящий в программу тура в поддержку его последнего альбома «Hamburg Demonstrations».

Второй сольный альбом бывшего участника The Libertines и Babyshambles вышел на лейбле Clouds Hill в декабре 2016 года, получил благоприятные отзывы критиков и достиг 61-го места в британском чарте.

Запись «Hamburg Demonstrations» проходила в Гамбурге, где Пит Доэрти шесть месяцев работал над альбомом вместе с местным продюсером Иоганном Шеерером, ранее сотрудничавшим с такими музыкантами, как Bosnian Rainbows, Faust, Gallon Drunk, Dutch Uncles, Kraków Loves Adana, Stella, 1000 Robota и Karamel.

«Некогда главный смутьян британского рока, успевший побыть женихом Кейт Мосс и близким другом Эми Уайнхаус (не говоря уже о многочисленных контактах с полицейскими, судебными приставами и иными служителями закона), Питер Доэрти вроде бы поборол дурные привычки и уже довольно давно занят тем, чем надо: музыкой», — говорится в сообщении на сайте Yotaspace.











