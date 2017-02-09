Австрия наградит Анну Нетребко почетным званием

Анна Нетребко в опере «Трубадур». Венская государственная опера, 7 февраля 2017 года © annanetrebko.com

Австрийское правительство и Венская государственная опера присвоят российской оперной певице Анне Нетребко почетное звание Kammersänger. Церемония награждения состоится 16 февраля.

С этого дня в программах имя певицы в будет обозначаться как KS Anna Netrebko, сообщает пресс-служба компании Berin Art Management Holding, эксклюзивного представителя Анны Нетребко в РФ.

Анна Нетребко выступает на сцене Венской оперы с 2004 года, а в 2006-м она получила гражданство Австрии. В большинстве случаев звание получают артисты из Германии и Австрии, но случаются исключения: в разные годы почетным званием Kammersänger были отмечены Владимир Атлантов, Пласидо Доминго, Хосе Каррерас, Монсеррат Кабалье, Феруччо Фурланетто.

Исторически, вплоть до распада Австро-Венгрии и Ноябрьской революции 1918 года наименование почетного звания звучало как Hofkammersänger — «придворный камерный певец» и присваивалось немецкими князьями и королями. Последним в истории придворным Hofkammersänger Королевства Бавария стал тенор Карл Эрб (1877–1958).

В Российской империи до 1917 года отмечали оперных певцов аналогичным почетным званием «Солист его императорского Величества», которое носили такие исполнители, как Мария Каменская, Николай Фигнер и Федор Шаляпин.



