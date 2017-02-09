ЛГБТ-фестиваль «Бок о бок» проведет ретроспективные показы в Москве и Петербурге

Кадр из фильма «Арианна» © Ring Film

В феврале и марте в Москве и Петербурге пройдет серия ретроспективных показов активистского ЛГБТ-фестиваля «Бок о бок», которому в этом году исполняется 10 лет.

Всего будет показано четыре фильма — два в Москве и два в Петербурге, — каждый из которых имел особый успех в фестивальной программе прошлых лет, а также высоко отмечен кинокритиками. Помимо показов пройдут сессии Q&A и встречи с главными героями фильмов.

Расписание показов в Москве:

15 февраля в 20:00 — показ фильма «Арианна» (2015, призы фестивалей в Венеции и Далласе, премия «Золотой глобус») и скайп-колл с «главным» в России интерсекс-активистом Александром Березкиным (беженец в США);

Red Loft (Подсосенский пер. 23)

15 марта в 20:00 — показ фильма «Вновь на высоте: Грег Луганис» (2014, приз зрительских симпатий на фестивале Outfest в Лос-Анджелесе) и беседа с ВИЧ-положительными активистами;

Сахаровский центр (Земной вал 56, стр. 6)

Расписание показов в Петербурге: