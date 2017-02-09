ЛГБТ-фестиваль «Бок о бок» проведет ретроспективные показы в Москве и Петербурге

ЛГБТ-фестиваль «Бок о бок» проведет ретроспективные показы в Москве и ПетербургеКадр из фильма «Арианна»© Ring Film
В феврале и марте в Москве и Петербурге пройдет серия ретроспективных показов активистского ЛГБТ-фестиваля «Бок о бок», которому в этом году исполняется 10 лет.
Всего будет показано четыре фильма — два в Москве и два в Петербурге, — каждый из которых имел особый успех в фестивальной программе прошлых лет, а также высоко отмечен кинокритиками. Помимо показов пройдут сессии Q&A и встречи с главными героями фильмов.
Расписание показов в Москве:
15 февраля в 20:00 — показ фильма «Арианна» (2015, призы фестивалей в Венеции и Далласе, премия «Золотой глобус») и скайп-колл с «главным» в России интерсекс-активистом Александром Березкиным (беженец в США);
Red Loft (Подсосенский пер. 23)
15 марта в 20:00 — показ фильма «Вновь на высоте: Грег Луганис» (2014, приз зрительских симпатий на фестивале Outfest в Лос-Анджелесе) и беседа с ВИЧ-положительными активистами;
Сахаровский центр (Земной вал 56, стр. 6)
Расписание показов в Петербурге:
1 марта в 20:00 — показ фильма «Каминг-аут» (1989, призы «Сербряный медведь» и «Тедди» Берлинского кинофестиваля) и Q&A с актером, исполнившим главную роль, Маттиасом Фрайхофом;
Loft COM.NATA (наб. реки Карповки, 5)
29 марта в 20:00 — показ фильма «Глядя друг на друга» (1982, призы Каннского фестиваля и международного кинофестиваля в Сан-Паулу) и Q&A c актрисами, исполнившими главную роль, Ядвигой Янковской и Гранжиной Шаполовской.
Loft COM.NATA (наб. реки Карповки, 5)
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