В Москве появится памятник Маршаку© Wikimedia Commons
В центре Москве будет установлен памятник писателю, поэту и переводчику Самуилу Маршаку.
Решение об этом было принято сегодня, 9 февраля, на заседании комиссии по монументальному искусству при Мосгордуме, передает РИА Новости.
По словам председателя комиссии Игоря Вознесенского, решение было единогласным.
Памятник будет установлен на Лялиной площади в районе Чистых прудов. О сроках установки пока не сообщается.
Полное финансирование работ по установке памятника, включая затраты на проведение закрытого конкурса, в объеме 10 млн рублей берет на себя НО БФ «Российский еврейский конгресс».
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