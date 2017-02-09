В Москве появится памятник Маршаку

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В центре Москве будет установлен памятник писателю, поэту и переводчику Самуилу Маршаку.

Решение об этом было принято сегодня, 9 февраля, на заседании комиссии по монументальному искусству при Мосгордуме, передает РИА Новости.

По словам председателя комиссии Игоря Вознесенского, решение было единогласным.

Памятник будет установлен на Лялиной площади в районе Чистых прудов. О сроках установки пока не сообщается.

Полное финансирование работ по установке памятника, включая затраты на проведение закрытого конкурса, в объеме 10 млн рублей берет на себя НО БФ «Российский еврейский конгресс».



























