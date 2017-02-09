«Русские сезоны» Десятникова исполнили в Москве

© Интеллектуальный клуб «418»

8 февраля в Октябрьском зале Дома союзов на вечере, посвященном четырехлетию Интеллектуального клуба «418», в исполнении солистов и ансамбля Questa Musica прозвучало сочинение Леонида Десятникова «Русские сезоны».

Вместе с «Эскизами к закату» «Русские сезоны» вошли в новый альбом композитора, который только что вышел на британском лейбле Quartz Music.

«Русские сезоны» были написаны в 2000 году. Взяв за основу народные песни Поозерья, Леонид Десятников создал партитуру, где соседствуют Вивальди, Чайковский, Пьяццолла и средневековые композиторы.

На четырехлетии Клуба «418» их сыграл скрипач и продюсер проекта Роман Минц, один из первых исполнителей многих произведений Десятникова, сотрудничающий с ним более 20 лет. В концерте также приняли участие Яна Иванилова (сопрано) и ансамбль Questa Musica под управоением Филиппа Чижевского. Специальным гостем вечера был Леонид Десятников.

Интеллектуально-лекционный клуб «418» был учрежден в 2013 году Ириной Кудриной и Надеждой Оболенцевой. Программа мероприятий клуба включает лекции и творческие встречи, концерты, кино- и театральные премьеры, вернисажи и экскурсии. Приглашенные лекторы клуба — авторитетные спикеры, выдающиеся представители современной культурной и общественной жизни.

Клуб «418» оказывает меценатскую и организационную поддержку различным художественным проектам, культурным инициативам и благотворительным фондам. В числе партнеров клуба — фестиваль Дианы Вишневой Context, Медиатека «Гоголь-центра», Международный фестиваль-школа «Территория», журнал «Сеанс», Фонд Анатолия Васильева, Международный фестиваль «Дни российского кино», благотворительный аукцион «Action!».

Вечер был организован при поддержке Neva Towers компании Renaissance Development



