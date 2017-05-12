«Винзавод» объявил программу юбилейного года

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8 февраля объявлена программа юбилейного года Центра современного искусства «Винзавод», центральные проекты которой исследуют культурный контекст прошедшего десятилетия.

«Вместе с "Винзаводом" зритель вспомнит самые важные события современного российского искусства за последние десять лет и станет свидетелем персональных высказываний художников, которые "выросли" вместе с арт-кластером за это время», — сообщает пресс-служба ЦСИ «Винзавод».

В 2017 году «Винзавод» продолжит работу над постоянными проектами «Старт» (запущен в 2008 году), «Философский клуб» (в 2014 году), «Best of Russia» / «Лучшие фотографии России» (первая выставка состоялась в 2009 году).

Откроются новые: инсталляция «Передаем сигналы точного времени», цикл выставок «Прощание с вечной молодостью». Планируется издание юбилейной книги о ВИНЗАВОДе и перезапуск сайта winzavod.ru.

События прошедшего десятилетия обобщит инсталляция «Передаем сигналы точного времени» (куратор — Николай Молок), она откроется в марте и предложит зрителю взгляд на российскую культуру 2007–2017 годов глазами «Винзавода», который принимал восемь проектов Московской биеннале современного искусства и шесть проектов Московской международной биеннале молодого искусства, организовывал первые фестивали граффити, комиксов и дизайна, открытые лекции звезд современной философии и культуры.

Центральным проектом юбилейного года станет большой цикл персональных выставок представителей нового поколения в современном искусстве «Прощание с вечной молодостью». С апреля свои проекты представят 12 молодых художников, многие из которых начинали с «Винзавода»: Дмитрия Венкова, Евгения Гранильщикова, Арсения Жиляева, группировки ZIP, Полины Канис, Таус Махачевой, Ирины Кориной, Егора Кошелева, Владимира Логутова, Миши Most, арт-групп Recycle и Urban Fauna Lab.

Автор цикла — первый арт-директор «Винзавода» Николай Палажченко, для участия в проекте приглашены кураторы в области современного искусства: Анастасия Шавлохова, Екатерина Иноземцева, Юлия Аксенова, Анна Зайцева и Кирилл Преображенский.

К своему юбилею ЦСИ «Винзавод» готовит издание книги (редактор — Александра Рудык), которая опишет основные аспекты современной культуры через призму арт-кластера и его участия в запуске и формировании этих процессов.

Кроме того, на «Винзаводе» планируется новый проект мастерских — «Открытые студии».



