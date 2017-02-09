Начинается Берлинале

Сегодня, 9 февраля, во Дворце Берлинале на Потсдамской площади в Берлине состоится торжественная церемония открытия 67-го Берлинского международного кинофестиваля.

Фестиваль откроет фильм «Джанго» (Django) о джазовом гитаристе Джанго Рейнхардте — режиссерский дебют французского сценариста и продюсера Этьена Комара, сообщает ТАСС.

В конкурсной программе Берлинале еще 17 фильмов, в том числе новые работы Агнешки Холланд, Аки Каурисмяки, Терезы Виллаверди, Салли Поттер, Хон Сан Су, Ильдико Эньеди, Томаса Арслана, Сабу и Фолькера Шлендорфа.

Вне конкурса на фестивале будут показаны фильмы «На игле — 2» (T2 Trainspotting, Великобритания) Дэнни Бойла, «Логан» (Logan, США) Джеймса Мэнголда, «Дом вице-короля» (Viceroy's House, Индия-Великобритания) Гуриндера Чадхи, «Бар» (El Bar, Испания) Алекса де ла Иглесиа, «Последний портрет» (Final Portrait, США) Стэнли Туччи и «Акушерка» (Sage femme, Франция) Мартена Прово.

В секции «Панорама» состоится мировая премьера фильма «Заложники» российского режиссера Резо Гигинеишвили. Также в этой секции будет показана картина сербского режиссера Бояна Вулетича «Реквием для миссис Джей», в производстве которой участвовала компания российского продюсера Александра Роднянского.

Кроме того, в программу этнографической секции Берлинале, которая в этом году посвящена народам Севера, включены фильмы российских режиссеров Михаила Барынина, Сергея Потапова, Алексея Вахрушева и Прокопия Ноговицына.

Во всех программах 67-го Берлинского международного кинофестиваля будут представлены 399 фильмов. Фестиваль продлится продлится до 19 февраля, днем раньше будут объявлены его победители и пройдет церемония награждения.



