Группа Metronomy выступит в Петербурге и Москве© Pop Farm
Летом 2017 года в Петербурге и Москве пройдут концерты британской электронной группы Metronomy.
На 30 июня назначено выступление в клубе A2 Green Concert (Петербург), на 1 июля — в клубе Yotaspace (Москва).
Группа Metronomy была создана в 1999 году мультиинструменталистом и композитором Джозефом Маунтом.
В 2006 году вышел дебютный альбом под названием «Pip Paine (Pay the £5000 You Owe)», начиная со второго альбома, «Night Out» (2008), в музыке группы, до тех пор исключительно электронной, появился вокал.
Третий альбом, «The English Riviera» (2011) получил в Великобритании серебряный статус и был номинирован на Mercury Prize.
Помимо собственных песен Metronomy записывают ремиксы на треки Gorillaz, Franz Ferdinand, Klaxons, Goldfrapp, The Young Knives, Zero 7, Ladytron, Кейт Нэш, Леди Гаги и Люкке Ли.
«На последних своих альбомах — "Love Letters" (2014) и "Summer 08" (2016), они пытаются прорваться сквозь время, куда-то в семидесятые и восьмидесятые, иногда из любви к тем годам, иногда — чтобы дистанцироваться от сегодняшнего. — сообщают организаторы российских концертов, агентство Pop Farm. — В Россию Metronomy приедут с новым материалом — не обойдется, конечно, и без старых хитов».
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