В «Мемориале» откроется звуковая инсталляция «Horchposten 1941 / Я слышу войну»

© Jochen Langner / YouTube

17 февраля Международный Мемориал и Фонд имени Фридриха Эберта представят в Москве интерактивную русско-немецкую звуковую инсталляцию «Horchposten 1941 / Я слышу войну».

Проект Йохена Лангнера и Андреаса фон Вестфалена «Horchposten 1941 / Я слышу войну» — звучащие в записи, читаемые российскими и немецкими актерами отрывки из дневников, писем, докладов военных администраций СССР и Германии и других документов времен Второй мировой войны — вводит слушателя в доступное его личному опыту пространство воспоминаний о боевых действиях на Восточном фронте Второй мировой войны, и, в частности, в пространство осажденного Ленинграда.

Цель инсталляции не только ознакомить российских и немецких посетителей с опытом военного поколения своих стран, но и позволить им сменить перспективу: посмотреть на события с точки зрения бывшего врага. Это дает возможность освободиться от традиционной национальной перспективы и услышать диалог воспоминаний.

Каждый желающий сможет, в частности, проследить за разработкой и пропагандой Генерального плана Ост или освежить в памяти ужасы ленинградской блокады, о которой говорят сами осажденные.

Интерактивная инсталляция «Horchposten 1941 / Я слышу войну» будет демонстрироваться в «Мемориале» до 20 марта ежедневно, кроме субботы и воскресенья, с 11:00 до 19:00.

Кроме того, в мае 2017 года на радиостанциях Deutschlandfunk, «Эхо Москвы» и Westdeutscher Rundfunk будет транслироваться одноименный радиоспектакль.

Проекта поддержали Die Zeit-Stiftung, Министерство иностранных дел Федеративной республики Германия и Фонд имени Фридриха Эберта в Российской Федерации



