В «Мемориале» откроется звуковая инсталляция «Horchposten 1941 / Я слышу войну»© Jochen Langner / YouTube
17 февраля Международный Мемориал и Фонд имени Фридриха Эберта представят в Москве интерактивную русско-немецкую звуковую инсталляцию «Horchposten 1941 / Я слышу войну».
Проект Йохена Лангнера и Андреаса фон Вестфалена «Horchposten 1941 / Я слышу войну» — звучащие в записи, читаемые российскими и немецкими актерами отрывки из дневников, писем, докладов военных администраций СССР и Германии и других документов времен Второй мировой войны — вводит слушателя в доступное его личному опыту пространство воспоминаний о боевых действиях на Восточном фронте Второй мировой войны, и, в частности, в пространство осажденного Ленинграда.
Цель инсталляции не только ознакомить российских и немецких посетителей с опытом военного поколения своих стран, но и позволить им сменить перспективу: посмотреть на события с точки зрения бывшего врага. Это дает возможность освободиться от традиционной национальной перспективы и услышать диалог воспоминаний.
Каждый желающий сможет, в частности, проследить за разработкой и пропагандой Генерального плана Ост или освежить в памяти ужасы ленинградской блокады, о которой говорят сами осажденные.
Интерактивная инсталляция «Horchposten 1941 / Я слышу войну» будет демонстрироваться в «Мемориале» до 20 марта ежедневно, кроме субботы и воскресенья, с 11:00 до 19:00.
Кроме того, в мае 2017 года на радиостанциях Deutschlandfunk, «Эхо Москвы» и Westdeutscher Rundfunk будет транслироваться одноименный радиоспектакль.
Проекта поддержали Die Zeit-Stiftung, Министерство иностранных дел Федеративной республики Германия и Фонд имени Фридриха Эберта в Российской Федерации
новости
Вчера
18:26В «Мемориале» откроется звуковая инсталляция «Horchposten 1941 / Я слышу войну»
17:53В Мариинском театре состоится премьера «Саломеи» Рихарда Штрауса
17:09«Театр.doc» отметит 15-летие
15:57Умер Цветан Тодоров
15:21Песков: Учителю угрожают анонимные экстремисты
14:13Арнольд Шварценеггер снялся в роли Виталия Калоева
12:56«Электромузей» представит выставку алгоритмического искусства
12:15Филологи и литераторы протестуют против увольнения библиографа РНБ
11:16В Россию едет Натали ИмбрульяВсе новости