В Мариинском театре состоится премьера «Саломеи» Рихарда Штрауса

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9 февраля, 10 и 28 февраля на сцене Мариинского-2 пройдут премьерные представления оперы Рихарда Штрауса «Саломея» в постановке Марата Гацалова. За пультом Симфонического оркестра Мариинского театра – Валерий Гергиев.

Партии готовят Елена Стихина, Млада Худолей, Евгения Муравьева (Саломея), Евгений Никитин, Эдем Умеров, Вадим Кравец (Иоканаан), Андрей Попов, Олег Балашов, Андрей Зорин (Ирод), Ольга Савова, Лариса Гоголевская, Елена Витман, Наталья Евстафьева (Иродиада).

Одноактную оперу по пьсе Оскара Уайльда Рихард Штраус написал в 1905 году, российская премьера «Саломеи» состоялась в 1924 году на сцене Государственного академического театра оперы и балета (Мариинский театр) и до 1929 года выдержала 30 представлений.

После длительного перерыва опера дважды возвращалась в репертуар под руководством Валерия Гергиева — в 1995 году в постановке Джули Теймор и в 2000 году в постановке Дэвида Фримана.

Над новым спектаклем в Мариинском театре работает команда во главе с режиссером Маратом Гацаловым, для которого «Саломея» — первая работа в оперном жанре.

«В нашей версии "Саломея" — это не история блудницы, которая страстно желает Иоканаана. Нам видится столкновение больших идей, между которыми герои оказываются как между молотом и наковальней. Страстное желание Саломеи поцеловать Иоканаана – это, скорее, желание заглушить голос новой истины», — говорит режиссер.

Также над спектаклем работают художник-постановщик Моника Пормале и дизайнерский дуэт Роландса Петеркопса и Марите Мастины-Петеркопы, видеографика — Катрина Нейбурга.



