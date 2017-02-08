«Театр.doc» отметит 15-летие

© Театр.doc

14 февраля московскому театру документальной пьесы «Театр.doc» исполнится 15 лет. В юбилейной программе предварительный показ нового спектакля, конференция о документальном театре, кинопоказы и альманах лучших скетчей.

11 февраля пройдет дискуссия «В поисках критериев: почему не работают старые критерии оценки искусства и как нам выработать новые» с участием Всеволода Лисовского, Светланы Басковой, Михаила Угарова, Анатолия Осмоловского и Антона Хитрова.

11 и 12 февраля сцена театра будет отдана документалистам и поэтам, не достигшим совершеннолетия, участникам спецпрограммы «Пубертат.doc».

12 февраля пройдет конференция «Документальный и неявный театр: история, теория, практика», среди участников которой Елена Гремина, Марина Разбежкина, Дина Годер, Антон Хитров и Всеволод Лисовский. В тот же день поэтическая студия Андрея Родионова и Екатерины Троепольской «Политекст» представит программу «Поэзия повседневности», на 13 февраля запланирована лекция-показ Дины Годер.

14 февраля в Большом зале состоится юбилейный вечер.

«Мы собрали программу из новых и лучших текстов за всю нашу историю и намерены вам их показывать 14 февраля. — говорится в сообщении на сайте «Театра.doc». — Родион Белецкий, Михаил Башкиров, Алексей Полихович, Ирина Савицкова в роли зоновской собаки Найды в тексте Марины Клещёвой, Сергей Тимофеев, стихи от Андрея Родионова, рэп от Евгения Казачкова, конферанс от Алексея Юдникова. Режиссер — Руслан Маликов».

Также 14 февраля будет показан открывок из новго спектакля про узников Болотной (рабочее название — «Болотное дело — 2»), премьера которого назначена на 6 мая.



