Умер Цветан Тодоров

7 февраля в Париже в возрасте 77 лет умер философ, историк, литературовед, социолог и эссеист Цветан Тодоров.

Об этом сообщает Le Figaro.

Цветан Тодоров родился в 1939 году в Софии, изучал филологию в Софийском университете, по окончании которого в 1963 году эмигрировал из Болгарии и продолжил образование в Сорбонне.

С 1968 года руководил исследовательской группой в Национальном центре научных исследований Франции, в 1970 году стал одним из основателей журнала Poétique и был его редактором до конца 1970-х, на протяжении многих лет редактировал серию книг по теории литературы «Collection Poétique». Преподавал в нескольких университетах США, включая Колумбийский университет, Гарвард, Йэль и Беркли.

Автор 21 книги, в том числе «Введение в фантастическую литературу» (1970), «Поэтика прозы» (1971), «Завоевание Америки. Проблема "чужого"» (1982), «Оно и чужие» (1991). Также Тодоров занимался популяризацией русского формализма и творчества Михаила Бахтина на Западе, в 1980-х вышли его работы «Михаил Бахтин: диалогический принцип» (1981) и «Теория литературы. Тексты русских формалистов» (1985).

С начала 1990-х годов внимание Тодорова привлекали ключевые моменты исторических переломов (завоевание Америки, Холокост), проблемы коллективной памяти о них. В своей последней книге «Непокорные» (2015) он дает портреты общественных деятелей XX и XXI веков, бросавших вызов системе.



