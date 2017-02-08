Умер Цветан Тодоров© Jordi Socias
7 февраля в Париже в возрасте 77 лет умер философ, историк, литературовед, социолог и эссеист Цветан Тодоров.
Об этом сообщает Le Figaro.
Цветан Тодоров родился в 1939 году в Софии, изучал филологию в Софийском университете, по окончании которого в 1963 году эмигрировал из Болгарии и продолжил образование в Сорбонне.
С 1968 года руководил исследовательской группой в Национальном центре научных исследований Франции, в 1970 году стал одним из основателей журнала Poétique и был его редактором до конца 1970-х, на протяжении многих лет редактировал серию книг по теории литературы «Collection Poétique». Преподавал в нескольких университетах США, включая Колумбийский университет, Гарвард, Йэль и Беркли.
Автор 21 книги, в том числе «Введение в фантастическую литературу» (1970), «Поэтика прозы» (1971), «Завоевание Америки. Проблема "чужого"» (1982), «Оно и чужие» (1991). Также Тодоров занимался популяризацией русского формализма и творчества Михаила Бахтина на Западе, в 1980-х вышли его работы «Михаил Бахтин: диалогический принцип» (1981) и «Теория литературы. Тексты русских формалистов» (1985).
С начала 1990-х годов внимание Тодорова привлекали ключевые моменты исторических переломов (завоевание Америки, Холокост), проблемы коллективной памяти о них. В своей последней книге «Непокорные» (2015) он дает портреты общественных деятелей XX и XXI веков, бросавших вызов системе.
новости
Вчера
18:26В «Мемориале» откроется звуковая инсталляция «Horchposten 1941 / Я слышу войну»
17:53В Мариинском театре состоится премьера «Саломеи» Рихарда Штрауса
17:09«Театр.doc» отметит 15-летие
15:57Умер Цветан Тодоров
15:21Песков: Учителю угрожают анонимные экстремисты
14:13Арнольд Шварценеггер снялся в роли Виталия Калоева
12:56«Электромузей» представит выставку алгоритмического искусства
12:15Филологи и литераторы протестуют против увольнения библиографа РНБ
11:16В Россию едет Натали ИмбрульяВсе новости