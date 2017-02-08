Арнольд Шварценеггер снялся в роли Виталия Калоева

© Arnold Schwarzenegger / Facebook

7 февраля вышел трейлер фильма «Последствия» с Арнольдом Шварценеггером в роли Виталия Калоева, потерявшего семью в авиакатастрофе над Боденским озером и убившего диспетчера, которого считал виновником трагедии.

Трейлер опубликован в фейсбуке Шварценеггера. Актер сообщает, что фильм будет выпущен в прокат 7 апреля.

Съемки фильма «Последствия» (Aftermath, первоначальное название 478) завершились в середине января. В картине режиссера Эллиота Лестера также снялись Мэгги Грейс, Скут Макнэйри, Ханна Уэйр, Марьяна Клавено, Кевин Зегерс, Ларри Салливан и Мартин Донован. В производстве фильма участвовала компания Даррена Аронофски Protozoa Pictures.

1 июля 2002 года жена, сын и дочь Виталия Калоева погибли в авиакатастрофе в районе Боденского озера на юге Германии. Узнав о случившемся, Калоев выехал в Германию и принял участие в поисках тел своих близких.

24 февраля 2004 года авиадиспетчер Питер Нильсен, отвечавший за безопасность полетов в ночь катастрофы. был убит на пороге своего дома в Швейцарии. В октябре 2005 года Калоев был признан виновным в убийстве и приговорен к 8 годам заключения, осенью 2007 года — досрочно освобожден, с 2008 года занимает пост заместителя министра cтроительства и архитектуры Республики Северная Осетия-Алания.







