В Россию едет Натали Имбрулья

В апреле в Москве и Петербурге выступит австралийская поп-певица Натали Имбрулья.

Концерты состоятся 22 апреля в концертном зале «Известия Hall» (Москва) и 23 апреля в клубе «Космонавт» (Петербург).

Натали Имбрулья получила всемирную известность благодаря своему дебютному синглу «Torn». В 1997–1998 годах он вышел на первые строчки чартов Бельгии, Дании, Канады, Испании и Швеции, а также Billboard Mainstream Top 40 и Billboard Top 40.

Ее первый студийный альбом, «Left of the Middle» (1997), разошелся 7-миллионым тиражом, всего с 1997 года во всем мире продано 10 млн копий пластинок певицы.

Свой последний, пятый студийный альбом Натали Имбрулья выпустила в 2015 году. На пластинке «Male», ставшей для нее первой крупной работой за шесть лет, записаны песни, которые первоначально исполняли мужчины, в том числе The Cure, Том Петти, Дэмьен Райс, Пит Таунсенд, Кэт Стивенс, Daft Punk и Джулиан Касабланкас.

В 2015 году Натали Имбрулья была хедлайнером развлекательной программы российского этапа «Формулы-1» в Сочи. В этом году певица включила в свое европейское турне концерты в Москве и Петербурге.



