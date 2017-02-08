В Россию едет Натали Имбрулья© имбрулья.рф
В апреле в Москве и Петербурге выступит австралийская поп-певица Натали Имбрулья.
Концерты состоятся 22 апреля в концертном зале «Известия Hall» (Москва) и 23 апреля в клубе «Космонавт» (Петербург).
Натали Имбрулья получила всемирную известность благодаря своему дебютному синглу «Torn». В 1997–1998 годах он вышел на первые строчки чартов Бельгии, Дании, Канады, Испании и Швеции, а также Billboard Mainstream Top 40 и Billboard Top 40.
Ее первый студийный альбом, «Left of the Middle» (1997), разошелся 7-миллионым тиражом, всего с 1997 года во всем мире продано 10 млн копий пластинок певицы.
Свой последний, пятый студийный альбом Натали Имбрулья выпустила в 2015 году. На пластинке «Male», ставшей для нее первой крупной работой за шесть лет, записаны песни, которые первоначально исполняли мужчины, в том числе The Cure, Том Петти, Дэмьен Райс, Пит Таунсенд, Кэт Стивенс, Daft Punk и Джулиан Касабланкас.
В 2015 году Натали Имбрулья была хедлайнером развлекательной программы российского этапа «Формулы-1» в Сочи. В этом году певица включила в свое европейское турне концерты в Москве и Петербурге.
новости
Вчера
18:26В «Мемориале» откроется звуковая инсталляция «Horchposten 1941 / Я слышу войну»
17:53В Мариинском театре состоится премьера «Саломеи» Рихарда Штрауса
17:09«Театр.doc» отметит 15-летие
15:57Умер Цветан Тодоров
15:21Песков: Учителю угрожают анонимные экстремисты
14:13Арнольд Шварценеггер снялся в роли Виталия Калоева
12:56«Электромузей» представит выставку алгоритмического искусства
12:15Филологи и литераторы протестуют против увольнения библиографа РНБ
11:16В Россию едет Натали ИмбрульяВсе новости