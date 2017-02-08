Ректоры вузов Петербурга просят ускорить передачу Исаакиевского собора

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7 февраля по итогам встречи с председателем заксобрания Петербурга Вячеславом Макаровым руководители 23 петербургских вузов подписали обращение к губернатору города Георгию Полтавченко с просьбой завершить передачу Исаакиевского собора РПЦ в апреле 2017 года.

«Мы считаем, что процесс передачи должен быть завершен в ближайшее время, чтобы воспрепятствовать так называемым оппозиционерам и политиканам, а по сути, провокаторам, которые используют вопрос об Исаакиевском соборе как повод для нагнетания напряженности в обществе и сеяния религиозной розни», — цитирует обращение ректоров «Фонтанка.ру».

«В их интересах поставить под сомнение правовые и моральные основания передачи собора Церкви и затормозить выполнение решения, чтобы продолжать публичные акции, направленные на оскорбление чувств христиан», — говорится в обращении.

Его авторы подчеркивают, что собор должен «выступить символом единения народа и восстановления прерванных традиций» и предлагают завершить его передачу к Пасхе (16 апреля). Это, считают руководители вузов, «станет лучшим подарком христианам всего мира».

Решение городских властей передать Исаакиевский собор не позднее 1 марта 2019 года в безвозмездное пользование РПЦ на 49 лет вызвало споры и конфликты, жители Петербурга провели акции протеста, в самой крупной из них — 28 января на Марсовом поле — приняли участие около двух тысяч человек. Более 209 тысяч подписей собрала онлайн-петиция «Требуем остановить передачу Исаакиевского собора в ведение РПЦ!».

Против передачи Исаакиевского собора также выступили деятели культуры, в частности, директор Государственного Эрмитажа, президент Союза музеев России Михаил Пиотровский и председатель комитета Госдумы по культуре кинорежиссер Станислав Говорухин.

P.S. Двое руководителей петербургских вузов, чьи имена указаны в списке подписавших обращение, сообщили «Медузе», что на самом деле не подписывали его. Это ректор Санкт-Петербургского государственного лесотехнического университета Юрий Беленький и ректор Санкт-Петербургского государственного университета культуры и искусств Александр Тургаев.



