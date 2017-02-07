В Москве пройдет спецпоказ фильма «Александр Невский»

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15 февраля в московском кинотеатре «КАРО 9 Атриум» состоится специальный показ фильма Сергея Эйзентштейна «Александр Невский». Картину представят киновед Всеволод Коршунов и кинокритик Василий Корецкий.

Спецпоказ фильма «Александр Невский» входит в программу мини-ретроспективы Сергея Эйзенштейна, которую проводят в феврале сеть кинотеатров «Каро» и Московская школа кино.

Каждую неделю сценарист, редактор, киновед, куратор курса «Современное кино» Московской школы кино Всеволод Коршунов вместе с приглашенным экспертом после просмотра фильма анализируют его с точки зрения культурно-исторического контекста, разбирают особенности киноязыка и почерка режиссера и других создателей картины, и рассказывают о значении работы и ее влиянии на дальнейший кинопроцесс.

В качестве приглашенного эксперта на спецпоказе 15 февраля выступит кинокритик, лауреат премии кинокритиков «Белый слон», преподаватель Школы культурной журналистики ProArte, шеф-редактор раздела «Кино» COLTA.RU Василий Корецкий.

«Александр Невский» вышел на экраны в 1938 году. Музыку к фильму написал Сергей Прокофьев. Как и многие другие работы Сергея Эйзенштейна, «Александр Невский» положил начало использованию множества приемов в кинематографе. Главным открытием фильма стал вертикальный монтаж, который, как и многие другие находки режиссера, кинематографисты успешно используют до сих пор.



