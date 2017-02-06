Реконструкцию ГМИИ завершат в 2023 году

© Государственный музей изобразительных искусств им. А.С. Пушкина

Постановлением правительства РФ установлен новый срок завершения реконструкции Государственного музея изобразительных искусств имени А.С. Пушкина – 2023 год.

Ранее все работы по реконструкции и строительству всех объектов музея планировалось завершить в 2020 году.

В справке к постановлению, подписанному премьер-министром Дмитрием Медведевым и опубликованному на сайте правительства, перенос сроков выполнения работ объясняется необходимостью «соблюдения этапов реализации проекта согласно Концепции развития музея», а также целесообразностью перемещения музейных фондов в новые объекты «только после их ввода в эксплуатацию».

Также в документе говорится, что площадь главного здания музея будет увеличена до 25 998 кв.м (ранее предусматривалось 17 377 кв.м), здание будет введено в эксплуатацию в 2023 году.

Строительство инженерных сетей планируется завершить в 2022 году (прежний срок — 2020 год), депозитарно-реставрационный центр музея планируется ввести в эксплуатацию в 2020 году (ранее предполагалось это сделать в 2019 году).

Реконструкция ГМИИ и его преобразование в «Музейный городок» проходит по поручению правительства РФ в рамках празднования 100-летия музея.



