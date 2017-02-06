В РГБМ состоится встреча с директором Городской библиотеки Кельна

© РГБМ

7 февраля в Российской государственной библиотеке для молодежи (РГБМ) в Москве Гёте-Институт организует встречу с Ханнелоре Фогт, директором Городской библиотеки Кельна, признанной в 2015 году библиотекой года в Германии.

Как сообщает сайт Гёте-Института, Ханнелоре Фогт расскажет об актуальных трендах в библиотечной отрасли и роли библиотек в будущем, а также остановится на необычных методах повышения цифровой грамотности и на игровых форматах поддержки чтения.

Кроме того, опираясь на опыт Городской библиотеки Кельна, она покажет, как библиотечные пространства могут последовательно адаптироваться к меняющимся запросам общества. Этот процесс трансформаций, впрочем, непременно должна поддерживать целая команда, поскольку успешно внедрять инновации и осуществлять перемены можно лишь совместными усилиями.

Ханнелоре Фогт руководит Городской библиотеки Кельна с 2008 года, до этого она много лет была директором Городской библиотекой Вюрцбурга.

На протяжении многих лет возглавляя совет «Информация и библиотеки» Гёте-Института, занимая различные должности в Международной федерации библиотечных ассоциаций и учреждений (IFLA) и будучи стратегическим советником Фонда Билла и Мелинды Гейтс, она имеет доступ к самому передовому международному опыту и делится с коллегами во всем мире знаниями по таким темам, как клиенториентированность, маркетинг, управление переменами и инновациями.

Встреча пройдет в Малом зале РГБМ, начало в 16:00, вход свободный.



