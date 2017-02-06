«Винзавод» покажет лучшие фотографии России

Екатерина Шуляк. Чемпион. 2016 © Екатерина Шуляк / «Винзавод»

16 февраля в Центре современного искусства «Винзавод» в Москве откроется девятая выставка ежегодного проекта Best of Russia.

В экспозицию «Лучшие фотографии России - 2016» войдут почти 300 фотографий, рассказывающих о жизни России в 2016 году.

Они будут представлены в разделах «Природа», «Люди. События. Повседневная жизнь», «Архитектура», «Стиль» и специальной теме «Займитесь счастьем», в которой фотографам было предложено запечатлеть «миг, в котором сосредоточена целая жизнь»,

«Проект уже много лет исследует как развитие российской фотографии, так и изменения в настроениях общества. — говорит Лина Краснянская, куратор проекта «Лучшие фотографии России», исполнительный директор Фонда поддержки современного искусства «Винзавод». — Несмотря на то, что разделы выставки, места съемки остаются неизменными, каждый год у нас получается особенная, не похожая на предыдущую, выставка. Помимо естественного появления новых сюжетов и новых имен, даже знакомые пейзажи и силуэты городов каждый раз показаны фотографами с разных ракурсов, углов, точек зрения».

Выставка «Лучшие фотографии России - 2016» в ЦСИ «Винзавод» продлится до 26 марта.



