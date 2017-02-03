Умер Георгий Тараторкин

Сегодня, 4 февраля, в Москве в возрасте 72 лет умер актер театра и кино Георгий Тараторкин.

Об этом говорится в сообщении на сайте Театра имени Моссовета.

Георгий Георгиевич Тараторкин родился 1945 году в Ленинграде, в 1966 году окончил студию при Ленинградском ТЮЗе имени А.А. Брянцева и был принят в труппу этого театра.

С 1974 года был актером Театра имени Моссовета. Последними работами Георгия Тараторкина были роли в спектаклях «Римская комедия (Дион)» и «Серебряный век».

Также участвовал в спектаклях Театра имени Пушкина, Иркутского академического драматического театра имени Н.П. Охлопкова и других театров. В 1970-х — 1980-х годах много выступал с чтением поэзии, с 1996 года вел курс актерского мастерства во ВГИКе.

С конца 1960-х годов Георгий Тараторкин снялся более чем в 40 фильмах, в том числе «Преступление и наказание» (1969), «Дела сердечные» (1973), «Чисто английское убийство» (1974), «Открытая книга» (1977), «Маленькие трагедии» (1979), «Богач, бедняк» (1982), «Шахматист» (2004), «Нежное чудовище» (2004), «Не родись красивой» (2005).

По предварительной информации, прощание с Георгием тараторкиным состоится в Театре имени Моссовета в понедельник, 6 февраля, сообщает ТАСС.



