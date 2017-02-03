Мария Александрова ушла из Большого театра

Мария Александрова в партии Принцессы Авроры в балете «Спящая красавица» © Елена Фетисова / Большой театр

Из Большого театра уволилась прима-балерина, народная артистка России Мария Александрова.

Заявление об увольнении по собственному желанию она подала 19 февраля, по истечении положенных по закону двух недель администрация театра удовлетворила ее просьбу.

«Руководство Большого театра сожалеет о принятом балериной решении. Высоко ценя яркий талант и бесспорное сценическое мастерство Марии Александровой, руководство ГАБТа все же надеется на продолжение сотрудничества с балериной», — цитирует РИА Новости сообщение Большого театра.

В своем инстаграмме балерина поблагодарила коллег, педагогов и зрителей.

«Но эта славная история закончена. Я приняла для себя решение, что переворачиваю эту страницу. Место артиста на сцене, все остальное это лирика, иллюзия и пустая, разрушающая душу нервотрепка», — написала она.

Мария Александрова (р. 1978) окончила Московскую государственную академию хореографии, в 1997 году была принята в труппу Большого театра. С тех исполнила на его сцене десятки партий, много раз выезжала с театром на гастроли, была вдохновителем и организатором конкурсов на написание музыки к балетам.

В 2004 году Александрова стала лауреатом национальной театральной премии «Золотая маска», в 2009 году ее было присвоено звание народной артистки России,



