Открыт прием заявок на участие в фестивале активистского кино

До 23 марта принимаются заявки на участие в фестивале активистского документального кино «Делай фильм», который пройдет с 20 по 23 апреля в московском доме культуры «Делай Сам/а».

«Фестиваль "Делай фильм" посвящен киноработам, способствующим изменению городской среды, а также людям, которые идут против потока, меняя реальность под себя», — сообщают организаторы фестиваля на его странице в соцсети «Вконтакте».

К показу на фестивале принимаются фильмы любого хронометража в одной из четырех категорий:

«Художественный активизм» (документальные записи акций, перфомансов, а также фильмы и видео об уличном и социально ориентированном искусстве);

«Защита общественных интересов» (фильмы о самоорганизации, экологии, противодействии коррупции и борьбе за соблюдение гражданских прав);

«Среда обитания» (истории людей, которые своими силами изменяют и улучшают свой город, район, село);

«Множества» (фильмы и сюжеты на темы гендера, исключенных и «невидимых» людей и сообществ).

Также открыт прием заявок от активистов и режиссеров на участие в одноневной Ярмарке идей, которая откроет фестиваль.

На ярмарке активисты смогут познакомиться с режиссерами-документалистами для возможного создания совместных фильмов. Три лучших идеи получат мини-гранты на съемку фильмов.



