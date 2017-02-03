Открыт прием заявок на участие в фестивале активистского кино© «Делай фильм»
До 23 марта принимаются заявки на участие в фестивале активистского документального кино «Делай фильм», который пройдет с 20 по 23 апреля в московском доме культуры «Делай Сам/а».
«Фестиваль "Делай фильм" посвящен киноработам, способствующим изменению городской среды, а также людям, которые идут против потока, меняя реальность под себя», — сообщают организаторы фестиваля на его странице в соцсети «Вконтакте».
К показу на фестивале принимаются фильмы любого хронометража в одной из четырех категорий:
- «Художественный активизм» (документальные записи акций, перфомансов, а также фильмы и видео об уличном и социально ориентированном искусстве);
- «Защита общественных интересов» (фильмы о самоорганизации, экологии, противодействии коррупции и борьбе за соблюдение гражданских прав);
- «Среда обитания» (истории людей, которые своими силами изменяют и улучшают свой город, район, село);
- «Множества» (фильмы и сюжеты на темы гендера, исключенных и «невидимых» людей и сообществ).
Также открыт прием заявок от активистов и режиссеров на участие в одноневной Ярмарке идей, которая откроет фестиваль.
На ярмарке активисты смогут познакомиться с режиссерами-документалистами для возможного создания совместных фильмов. Три лучших идеи получат мини-гранты на съемку фильмов.
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