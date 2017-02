В ЦДК покажут документальные фильмы о Джармуше

Кадр из трейлера фильма «Путешествие в ночь с Джимом Джармушем» © STFF / © STFF / Vimeo

11 и 18 февраля в Центре документального кино (ЦДК) в Москве прокатная компания Cineticle Films представит российскую премьеру двух документальных фильмов об американском кинорежиссере Джиме Джармуше.

«Путешествие в ночь с Джимом Джармушем» (Travelling at Night with Jim Jarmusch, 2014) и «За кадром: Джим Джармуш» (Behind Jim Jarmusch, 2010) французской документалистки Леи Ринальди рассказывают о съемках двух картин Джармуша — «Пределы контроля» (The Limits of Control, 2008) и «Выживут только любовники» (Only Lovers Left Alive, 2013).

«Это "фильмы-прогулки", открывающие двери в мастерскую американского классика, возможность увидеть рабочий процесс в компании актеров Тильды Суинтон и Тома Хиддлстона, Джона Хёрта и Исаака де Банколе, Мии Васиковской и оператора Кристофера Дойла», — сообщают организаторы показов.

«Эти созерцательные документальные работы — окно на съемки к легендарному Джиму Джармушу, который впервые разрешил снимать себя за работой».

Оба фильма будут демонстрироваться на английском языке с русскими субтитрами. Расписание показов приводится на сайте ЦДК.

P.S. Фильмы Леи Ринальди также будут показаны 26 февраля в киноцентре «Родина» в Петербурге.