«Золотую маску» в Перми откроет публичная дискуссия о театре

© Пермский академический театр оперы и балета имени П.И. Чайковского

Сегодня, 3 февраля, в Пермском академическом театре оперы и балета имени П.И. Чайковского состоится первое событие фестиваля «Золотая маска» – публичная дискуссия «Театр: есть ли жизнь за МКАД?».

Ее участники в присутствии публики и журналистов обсудят тенденцию перемещения «культурных центров» из столиц на примере Пермского театра оперы и балета.

Спикеры:

Алена Долецкая , журналист, член жюри национальной премии «Большая книга»;

, журналист, член жюри национальной премии «Большая книга»; Мария Ревякина , генеральный директор фестиваля «Золотая маска», директор Театра наций;

, генеральный директор фестиваля «Золотая маска», директор Театра наций; Теодор Курентзис , дирижер, художественный руководитель Пермского театра оперы и балета;

, дирижер, художественный руководитель Пермского театра оперы и балета; Марк де Мони , генеральный менеджер Пермского театра оперы и балета;

, генеральный менеджер Пермского театра оперы и балета; Кама Гинкас , театральный режиссер;

, театральный режиссер; Марина Давыдова , театровед и театральный критик;

, театровед и театральный критик; Ксения Собчак , главный редактор журнала L'Officiel;

, главный редактор журнала L'Officiel; Рената Литвинова, актриса и режиссер.

Модератор: креативный продюсер шоу «Вечерний Ургант», колумнист журнала GQ, художник Андрей Савельев.

К дискуссии присоединится по скайпу театральный режиссер, сценограф и драматург Роберт Уилсон.

Прямая трансляция дискуссии начнется в 14:00 по пермскому времени (12:00 мск).

Public talk «Театр: есть ли жизнь за МКАД?» открывает проект «Золотой маски» и Сбербанка «Говорим с театром» — цикл публичных дискуссий с ведущими деятелями культуры и искусства



