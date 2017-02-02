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«Золотую маску» в Перми откроет публичная дискуссия о театре

News_detailed_picture© Пермский академический театр оперы и балета имени П.И. Чайковского

Сегодня, 3 февраля, в Пермском академическом театре оперы и балета имени П.И. Чайковского состоится первое событие фестиваля «Золотая маска» – публичная дискуссия «Театр: есть ли жизнь за МКАД?».

Ее участники в присутствии публики и журналистов обсудят тенденцию перемещения «культурных центров» из столиц на примере Пермского театра оперы и балета.

Спикеры:

  • Алена Долецкая, журналист, член жюри национальной премии «Большая книга»;
  • Мария Ревякина, генеральный директор фестиваля «Золотая маска», директор Театра наций;
  • Теодор Курентзис, дирижер, художественный руководитель Пермского театра оперы и балета;
  • Марк де Мони, генеральный менеджер Пермского театра оперы и балета;
  • Кама Гинкас, театральный режиссер;
  • Марина Давыдова, театровед и театральный критик;
  • Ксения Собчак, главный редактор журнала L'Officiel;
  • Рената Литвинова, актриса и режиссер.

Модератор: креативный продюсер шоу «Вечерний Ургант», колумнист журнала GQ, художник Андрей Савельев.

К дискуссии присоединится по скайпу театральный режиссер, сценограф и драматург Роберт Уилсон.

Прямая трансляция дискуссии начнется в 14:00 по пермскому времени (12:00 мск).

Public talk «Театр: есть ли жизнь за МКАД?» открывает проект «Золотой маски» и Сбербанка «Говорим с театром» — цикл публичных дискуссий с ведущими деятелями культуры и искусства

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