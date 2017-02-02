«Золотую маску» в Перми откроет публичная дискуссия о театре© Пермский академический театр оперы и балета имени П.И. Чайковского
Сегодня, 3 февраля, в Пермском академическом театре оперы и балета имени П.И. Чайковского состоится первое событие фестиваля «Золотая маска» – публичная дискуссия «Театр: есть ли жизнь за МКАД?».
Ее участники в присутствии публики и журналистов обсудят тенденцию перемещения «культурных центров» из столиц на примере Пермского театра оперы и балета.
Спикеры:
- Алена Долецкая, журналист, член жюри национальной премии «Большая книга»;
- Мария Ревякина, генеральный директор фестиваля «Золотая маска», директор Театра наций;
- Теодор Курентзис, дирижер, художественный руководитель Пермского театра оперы и балета;
- Марк де Мони, генеральный менеджер Пермского театра оперы и балета;
- Кама Гинкас, театральный режиссер;
- Марина Давыдова, театровед и театральный критик;
- Ксения Собчак, главный редактор журнала L'Officiel;
- Рената Литвинова, актриса и режиссер.
Модератор: креативный продюсер шоу «Вечерний Ургант», колумнист журнала GQ, художник Андрей Савельев.
К дискуссии присоединится по скайпу театральный режиссер, сценограф и драматург Роберт Уилсон.
Прямая трансляция дискуссии начнется в 14:00 по пермскому времени (12:00 мск).
Public talk «Театр: есть ли жизнь за МКАД?» открывает проект «Золотой маски» и Сбербанка «Говорим с театром» — цикл публичных дискуссий с ведущими деятелями культуры и искусства
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