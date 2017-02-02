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Вручена премия The Art Newspaper Russia

News_detailed_picture© The Art Newspaper Russia / Instagram

Сегодня, 2 февраля, в Центральном выставочном зале «Манеж» в Москве состоялась церемония награждения лауреатов премии газеты The Art Newspaper Russia за 2016 год.

Трансляция с церемонии велась в инстаграме The Art Newspaper Russia.

Обладатели премии были выбраны в пяти категориях — «Музей года», «Выставка года», «Книга года», «Реставрация года» и «Личный вклад», — из списка финалистов, составленного по итогам опроса редакции и отражающего независимое мнение газеты.

Лауреаты премии The Art Newspaper Russia за 2016 год:

«Музей года»

  • Московский музей современного искусства

«Выставка года»

  • «Шедевры нового искусства. Коллекция Щукина» (22 октября 2016 года — 5 марта 2017 года) в музее Фонда Louis Vuitton.

«Книга года»

  • «Кузьма Петров-Водкин и его школа (1920–1930-е)». М.: Галеев-галерея, 2015

«Реставрация года»

  • работа по восстановлению полотна Рогира ван дер Вейдена «Святой Лука, рисующий Мадонну» (1435–1440)

«Личный вклад»

  • Благотворительный фонд Владимира Потанина, Ольга Свиблова, Бернар Блистен и группа дарителей, передавшие в дар Центру Помпиду в Париже более 200 произведений отечественного искусства 1950-х — 2000-х годов, представленных на выставке «Коллекция!»
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