Вручена премия The Art Newspaper Russia

© The Art Newspaper Russia / Instagram

Сегодня, 2 февраля, в Центральном выставочном зале «Манеж» в Москве состоялась церемония награждения лауреатов премии газеты The Art Newspaper Russia за 2016 год.

Трансляция с церемонии велась в инстаграме The Art Newspaper Russia.

Обладатели премии были выбраны в пяти категориях — «Музей года», «Выставка года», «Книга года», «Реставрация года» и «Личный вклад», — из списка финалистов, составленного по итогам опроса редакции и отражающего независимое мнение газеты.

Лауреаты премии The Art Newspaper Russia за 2016 год:

«Музей года»

Московский музей современного искусства

«Выставка года»

«Шедевры нового искусства. Коллекция Щукина» (22 октября 2016 года — 5 марта 2017 года) в музее Фонда Louis Vuitton.

«Книга года»

«Кузьма Петров-Водкин и его школа (1920–1930-е)». М.: Галеев-галерея, 2015

«Реставрация года»

работа по восстановлению полотна Рогира ван дер Вейдена «Святой Лука, рисующий Мадонну» (1435–1440)

«Личный вклад»