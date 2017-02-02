Вручена премия The Art Newspaper Russia© The Art Newspaper Russia / Instagram
Сегодня, 2 февраля, в Центральном выставочном зале «Манеж» в Москве состоялась церемония награждения лауреатов премии газеты The Art Newspaper Russia за 2016 год.
Трансляция с церемонии велась в инстаграме The Art Newspaper Russia.
Обладатели премии были выбраны в пяти категориях — «Музей года», «Выставка года», «Книга года», «Реставрация года» и «Личный вклад», — из списка финалистов, составленного по итогам опроса редакции и отражающего независимое мнение газеты.
Лауреаты премии The Art Newspaper Russia за 2016 год:
«Музей года»
- Московский музей современного искусства
«Выставка года»
- «Шедевры нового искусства. Коллекция Щукина» (22 октября 2016 года — 5 марта 2017 года) в музее Фонда Louis Vuitton.
«Книга года»
- «Кузьма Петров-Водкин и его школа (1920–1930-е)». М.: Галеев-галерея, 2015
«Реставрация года»
- работа по восстановлению полотна Рогира ван дер Вейдена «Святой Лука, рисующий Мадонну» (1435–1440)
«Личный вклад»
- Благотворительный фонд Владимира Потанина, Ольга Свиблова, Бернар Блистен и группа дарителей, передавшие в дар Центру Помпиду в Париже более 200 произведений отечественного искусства 1950-х — 2000-х годов, представленных на выставке «Коллекция!»
новости
Вчера
22:10Вручена премия The Art Newspaper Russia
18:33Сампсониевский собор официально передадут РПЦ
17:54Московская биеннале объявила прием заявок
15:54Против слияния РГБ и РНБ выступил советник президента
14:45Серебренников поставит «Маленькие трагедии»
13:54Imagine Dragons снова приедут в Россию
12:31ТЮЗ имени Брянцева открывает Новую сцену спектаклем Дмитрия Волкострелова
11:44Программа Международного Мемориала на февраль
1 февраля 2017
17:22Depeche Mode объявили дату выхода нового альбомаВсе новости