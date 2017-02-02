Сампсониевский собор официально передадут РПЦ© cityguidespb.ru
5 февраля состоится официальная церемония передачи Сампсониевского собора в Петербурге Русской Православной Церкви.
Об этом сообщает пресс-служба Государственного музея-памятника «Исаакиевский собор», передает «Интерфакс».
«После окончания божественной литургии, которая начнется в 10:00, директор государственного музея-памятника "Исаакиевский собор" Николай Буров вручит настоятелю собора архимандриту Серафиму (Шкредю) символический ключ от храма. Официальная церемония завершит передачу Сампсониевского собора Русской православной церкви», — говорится в сообщении.
Сампсониевский собор был построен в 1728–1740 годах, предположительно по проекту Доменико Трезини. В 1935 году собор был взят под охрану государства как памятник истории и культуры, в 1938 году в нем были прекращены богослужения.
С 1947 года здания собора использовались библиотекой Академии наук, с 1951 года там располагался склад оптово-закупочной базы Главунивермага, с 1972 года собор был в ведении Государственного мемориального музея А.В. Суворова.
В 1984 году Сампсониевский собор стал филиалом ГМП «Исаакиевский собор», в качестве музея он был открыт в 2000 году. С 2002 года в там возобновились богослужения (c 2010 года они проходят ежедневно), в 2009 году завершилась масштабная реставрация.
В состав ГМП «Исаакиевский собор» входили Исаакиеский, Смольный и Сампсониевский соборы, а также храм Спаса на Крови. В конце 2015 года Церкви был передан Смольный собор, в январе 2017 года стало известно о решении городских властей передать РПЦ Исаакиевский собор.
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