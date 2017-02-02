Серебренников поставит «Маленькие трагедии»

Одной из десяти премьер «Гоголь-центра» в 2017 году станет спектакль по «Маленьким трагедиям» Пушкина в постановке художественного руководителя театра Кирилла Серебренникова.

Об этом он рассказал 2 февраля на презентации планов «Гоголь-центра» на 2017 год, передает ТАСС.

«Мы не придерживаемся традиционного понятия "театрального сезона", который в других творческих коллективах обычно начинается осенью. — сказал Серебренников. — Мы живем годами. Каждый новый год начинается для нас в день рождения "Гоголь-центра", а конкретно — 2 февраля. В этот день 2013 года мы открылись, так что сегодня для "Гоголь-центра" наступает пятый по счету год творческой жизни».

По словам художественного руководителя, в 2017 году в «Гоголь-центре» состоятся десять премьер. Первая из них назначена на 4 февраля — это спектакль Филиппа Авдеева по пьесе Любы Стрижак «Море деревьев», написанной специально для «Гоголь-центра».

Также в планах театра два заключительных спектакля поэтического цикла «Звезда» — «Кузмин. Форель разбивает лед» в постановке Владислава Наставшева (8 марта) и «Маяковский. Люблю» в постановке Филиппа Григорьяна (декабрь).

В марте состоится премьера спектакля-концерта «Свобода №7» в постановке Ильи Шагалова c лидером группы «Мегаполис» Олегом Нестеровым в главной роли. «Музыкальный материал спектакля — довоенные берлинские шлягеры и песни из старых немецких фильмов», — сообщил Серебренников.

Спектакль Дениса Азарова по пьесе «Молоко» молодого драматурга Екатерины Мавроматис будет представлен в апреле. На сентябрь запланирована премьера спектакля по пьесе «Демоны» шведского драматурга Ларса Нурена в постановке молодого латвийского режиссера Элмарса Сеньковса.

В 2017 году продолжит работу лаборатория хореографа Евгения Кулагина, который возглавит специальный проект «Шекспир», и начнут работу лаборатории Каспера Ванденберге («Сделай или умри») и Андрея Савельева («Басни»).

Премьера «Маленьких трагедий» состоится в сентябре. Эпиграфом к спектаклю Серебренников выбрал стихотворение Пушкина «Пророк». По словам режиссера, одна из ключевых тем будущего спектакля — боль и право художника причинять ее, право «жечь сердца» и превращать страдание в искусство.



