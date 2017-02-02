Imagine Dragons снова приедут в Россию

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После прошлогодних аншлаговых концертов американская рок-группа Imagine Dragons вернется в Россию летом 2017 года и выступит в Петербурге и Москве.

Концерты состоятся 16 июля в «Ледовом дворце» (Петербург) и 17 июля в спорткомплексе «Олимпийский» (Москва). Как сообщают организаторы концертов, агентство Pop Farm, билеты поступят в продажу в пятницу, 3 февраля.

Группа Imagine Dragons была образована в Лас-Вегасе в 2008 году. Первый же ее студийный альбом, «Night Visions» (2012), занял верхние строчки в чартах США и Великобритании.

Imagine Dragons выиграли четыре награды журнала Billboard, в том числе в номинации «Лучшая рок-группа», и получили премию «Грэмми» за песню «Radioactive», которую журнал Rolling Stone назвал главным рок-хитом.

Второй студийный альбом Imagine Dragons, «Smoke + Mirrors», вышел в 2015 году и дебютировал на первом месте в чарте Billboard 200 и в чартах альбомов Великобритании и Канады. Сингл «It's Time» собрал более 260 млн просмотров на YouTube

Во время мирового тура в поддержку нового альбома Imagine Dragons в январе 2016 года с большим успехом выступили в Москве и Петербурге. Прошлой осенью было объявлено, что группа готовится к записи третьего альбома.



