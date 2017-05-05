ТЮЗ имени Брянцева открывает Новую сцену спектаклем Дмитрия Волкострелова

9 февраля на Новой сцене Государственного театра юного зрителя имени А.А. Брянцева в Петербурге будет представлен первый спектакль – «Розенкранц и Гильденстерн» в постановке Дмитрия Волкострелова.

«Сцена устроенная по принципу камерного лофт-пространства, станет местом для самых новаторских театральных работ, для громких дебютов и интересных премьер. — говорится в сообщении на сайте театра. — Право первой постановки театр доверил мастеру современной экспериментальной режиссуры Дмитрию Волкострелову, чьи постановки на Малой сцене ТЮЗа — "Злая девушка", "Танец Дели" и "Беккет. Пьесы" стали событиями всероссийского масштаба, а также удостоились номинаций и наград Высшей национальной театральной премии "Золотая маска"».

Второстепенные герои шекспировского «Гамлета» Розенкранц и Гильденстерн в шестидесятые годы прошлого века обрели новую жизнь в пьесе Тома Стоппарда, который сделал их центральными персонажами и представил трагедию Принца Датского с иного ракурса.

Дмитрий Волкострелов написал собственную историю, в которой Розенкранц и Гильденстерн остаются один на один. Режиссер предпринимает собственную попытку исследования этих двух персонажей и помещает их в реалии СССР 80-х годов XX века, проводя параллель между двумя далекими и, на первый взгляд, не похожими друг на друга эпохами.

Автор пьесы, художественного оформления и режиссер — Дмитрий Волкострелов, в ролях — Иван Стрюк и Андрей Слепухин.



