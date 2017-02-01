ЕУСПб готов вложить в реконструкцию 2 млпд

Проект реконструкции ЕУСПб © Wilmotte & Associés

Европейский университет в Петербурге устранил все нарушения, выявленные Рособрнадзором, и намерен снять остальные претензии, вложив 2 млрд рублей в реконструкцию, сообщил член попечительского совета университета, председатель совета Центра стратегических разработок Алексей Кудрин.

«Те вопросы, которые решались по просьбе Рособрнадзора, уже устранены. Те вопросы, которые связаны с городским комитетом по имущественным отношениям, они связаны с техническими перепланировками. Университет предложил реконструировать дворец и потратить на это 2 миллиарда рублей», — цитирует Кудрина ТАСС.

Кудрин также рассказал, что уже прошли общественные советы по защите культурных памятников, и проекты реконструкции поддержаны.

«Мне кажется, здесь нужно пойти на встречу университету и дать ему возможность провести такую крупную инвестицию в исторический культурный памятник под надзором комитета по охране памятников. — считает Кудрин. — Технические проблемы не должны мешать работе этого университета, который оценивается по всем рейтингам и специалистами как один из самых лучших университетов в стране».

Прошлой весной Рособрнадзор приостановил действие государственной аккредитации ЕУСПб по результатам проверки, выявившей формальные нарушения в документах. Вскоре в вузе устранили нарушения, и действие госаккредитации было возобновлено.

7 декабря Рособрнадзор принял решение о приостановлении действия государственной лицензии ЕУСПб. Этому решению предшествовали многочисленные проверки, выявивших в вузе несколько формальных нарушений. 12 декабря руководство университета выступило с официальным комментарием, в котором заявило о стремлении «к урегулированию возникшей ситуации всеми законными средствами».

13 декабря Арбитражный суд Москвы приостановил действие распоряжения Рособрнадзора о приостановлении лицензии ЕУСПб, удовлетворив ходатайство вуза об обеспечительных мерах. 16 декабря, после того, как Рособрнадзор изменил статус лицензии ЕУСПб, в вузе продолжились занятия.

23 января стало известно, что комитет имущественных отношений Петербурга подал в Арбитражный суд Петербурга и Ленинградской области иск о расторжении договора на аренду и выселении ЕУСПб «в связи с несоблюдением условий договора в части требований комитета по государственному контролю, использованию и охране памятников истории и культуры».

Как пояснили в ЕУСПб, основанием для иска послужило наличие пластиковых окон на дворовых фасадах и нескольких временных перегородок внутри здания.

С момента основания ЕУСПб в 1994 году все его основные офисы, аудитории, администрация, библиотека, вычислительный центр, а также университетское издательство располагаются в бывшем особняке сенатора Кушелева-Безбородко по адрес Гагаринская улица, д. 3 неподалеку от Невы и Летнего сада.



