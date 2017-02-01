Киностудия Горького к 2020 году построит новое здание

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31 января на пресс-конференции в Москве глава Киностудии Горького Сергей Зернов сообщил, что студия реализует непрофильные активы на 4-5 млрд рублей и построит новое здание к 2020 году.

Как сообщает пресс-служба Киностудии Горького, журналистам были показаны первые эскизы нового комплекса студии, в котором будет несколько корпусов. При этом историческое здание киноконцерна сохранит свой облик.

Реконструкция будет произведена за счет того, что студия присоединила к себе предприятия киноиндустрии, которые в советское время сыграли свою роль, но сейчас стали нерентабельны.

Киноконцерн предложил Министурству культуры присоединить непрофильные активы к Киностудии Горького с дальнейшей возможностью их реализации на свободном рынке. Эти средства пойдут на реконструкцию. В 2016 году прошел ее подготовительный этап в 2017-м реконструкция вступит в свою активную фазу.

Также на пресс-конференции обсуждались итоги работы Киностудии Горького за 2016 год, в том числе, реализацию проектов, приуроченных к Году российского кино: «Лабораторию PROкино», выпуск мультимедийной книги плакатов и других инициатив.

В 2016 году студия закончила работу над семью документальными и двумя анимационными фильмами. Сейчас идет работа над мультфильмом «Гурвинек и Волшебный музей», семейной комедией «Так себе родители» и третьей частью анимационного блокбастера «Белка и стрелка». Кроме того, Киностудия Горького в разрабатывает совместный проект с компанией Disney.



