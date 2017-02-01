«Теории и практики» стали собственностью «Альпины»

Издательская группа «Альпина» полностью выкупила образовательный проект «Теории и практики» (T&P), ранее принадлежавший инвестиционно-издательскому холдингу Т8. Новые владельцы намерены развивать проект как сервис для подбора образовательных решений.

Об этом сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на представителей «Альпины» и T8. Сумма сделки не разглашается.

Проект «Теории и практики» с 2009 года рассказывает об образовательных и культурных событиях в России и предоставляет площадку для онлайн-курсов. По данным SimilarWeb, в декабре 2016 года аудитория сайта T&P составила около 680 тысяч пользователей.

В 2012 году проект вошел в состав холдинга Dream Industries, которому также принадлежат сервисы Bookmate и Zvooq, в 2015 году был куплен холдингом T8.

«Альпина» предполагает превратить «Теории и практики», которые в холдинге считают «площадкой с огромным охватом умной, успешной и образованной аудитории», в полноценный сервис по подбору образовательных решений.

«Мы хотим сделать проект, благодаря которому человек мог бы находить ответы на возникающие запросы к образованию в разные периоды своей жизни, принимать верные для себя решения и выстраивать индивидуальную образовательную парадигму», — говорит совладелей «Альпины» Александр Лиманский.



