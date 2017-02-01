Полностью сформирована конкурсная программа Берлинале

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Объявлены все фильмы, включенные в конкурсную программу 67-го Берлинского международного кинофестиваля.

Список опубликован на сайте Берлинале. К 6 фильмам, которые были объявлены ранее, добавились 12 картин, созданных кинематографистами из Великобритании, Венгрии, Германии, Китая, Польши, Португалии, Румынии, Сенегала, США, Финляндии, Франции и Чили.

Конкурсная программа Берлинале-2017:

«Ана, моя любовь» (Ana, mon amour, Германия-Франция-Румыния), реж. Кэлин Петер Нецер;

«Бойс» (Beuys, Германия, документальный), реж. Андрес Файель;

«Коло» (Colo, Португалия-Франция), реж. Тереза Виллаверде;

«Ужин» (The Dinner, США), реж. Орен Моверман;

«Джанго» (Django, Франция), реж. Этьен Комар;

«Фелисите» (Félicité, Франция-Германия-Бельгия-Ливан-Сенегал), реж. Ален Гомис;

«Хорошего дня» (Hao ji le / Have a Nice Day, Китай, анимационный), реж. Лю Цзянь;

«Фантастическая женщина» (Una mujer fantástica / A Fantastic Woman, Чили-Германия-США-Испания), реж. Себастьян Лелио;

«Вечеринка» (The Party, Великобритания), реж. Салли Поттер;

«След зверя» (Pokot, Польша-Германия-Чехия-Швеция-Словакия), реж. Агнешка Холланд;

«О теле и душе» (Testről és lélekről / On Body and Soul, Венгрия), реж. Ильдико Эньеди;

«По ту сторону надежды» (Toivon tuolla puolen / The Other Side of Hope, Финляндия), реж. Аки Каурисмяки;

«Ночью на пляже в одиночестве» (Bamui haebyun-eoseo honja / On the Beach at Night Alone, Южная Корея), реж. Хон Сан-су;

«Ясные ночи» (Helle Nächte / Bright Nights, Германия-Норвегия), реж. Томас Арслан;

«Жоаким» (Joaquim, Бразилия-Португалия), реж. Марсело Гомес;

«Мистер Лонг» (Mr. Long, Япония-Германия-Гонконг-Китай-Тайвань), реж. Сабу (Хироюки Танака);

«Дикая мышь» (Wilde Maus, Австрия), реж. Йозеф Хадер;

«Возвращение в Монток» (Return to Montauk / Rückkehr nach Montauk, Германия-Франция-Ирландия), реж. Фолькер Шлендорф.

Вне конкурса на фестивале будут показаны фильмы «На игле — 2» (T2 Trainspotting, Великобритания) Дэнни Бойла, «Логан» (Logan, США) Джеймса Мэнголда, «Дом вице-короля» (Viceroy's House, Индия-Великобритания) Гуриндера Чадхи, «Бар» (El Bar, Испания) Алекса де ла Иглесиа, «Последний портрет» (Final Portrait, США) Стэнли Туччи и «Акушерка» (Sage femme, Франция) Мартена Прово.

В секции «Панорама» состоится мировая премьера фильма «Заложники» российского режиссера Резо Гигинеишвили. Также в этой секции будет показана картина сербского режиссера Бояна Вулетича «Реквием для миссис Джей», в производстве которой участвовала компания российского продюсера Александра Роднянского.

Кроме того, в программу этнографической секции Берлинале, которая в этом году посвящена народам Севера, включены фильмы российских режиссеров Михаила Барынина, Сергея Потапова, Алексея Вахрушева и Прокопия Ноговицына.

67-й Берлинский международный кинофестиваль пройдет с 9 по 19 февраля.



