Театр АХЕ покажет пять спектаклей в Москве

Театр АХЕ покажет пять спектаклей в МосквеСцена из спектакля «Между двумя. Самовоплощение»© Владимир Телегин / Инженерный театр АХЕ
С 7 по 15 февраля в Аптекарском приказе Государственного музея архитектуры имени А.В. Щусева в Москве Инженерный театр АХЕ (Петербург) представит пять спектаклей по тибетской книге мертвых «Бардо Тодол».
Серия спектаклей «Между двумя» создана по книге «Бардо Тодол» — своего рода путеводителю по загробной жизни с подробным описанием этапов (бардо), через которые проходит сознание человека с момента смерти до момента следующего воплощения. «Бардо» буквально переводится как «между двумя» и означает некое промежуточное состояние в интервале от и до.
Расписание показов:
- 7 февраля — «Между двумя. Суд. Шесть миров»
- 9 февраля — «Между двумя. Кармическая буря»
- 11 февраля — «Между двумя. Преддверие»
- 13 февраля — «Между двумя. Выбор чрева»
- 15 февраля — «Между двумя. Самовоплощение»
Показы спектаклей серии «Между двумя» Инженерного театра AXE входят в программу выставки «Мир — театр. Архитектура и сценография в России», которая до 19 марта проходит в Музее архитектуры.
«Нам представляется важным показать именно на выставке "Мир-театр. Архитектура и сценография в Росcии" возможности трансформации среды стенографическими средствами. Не только адаптировать готовое сценографическое решение в сложное архитектурное пространство, но и добиться большей выразительности», — говорят создатели спектакля.
«Экспозиционное пространство будет поделено на две зоны: театральную и выставочную. В театральной зоне зрители могут видеть постоянный процесс работы над спектаклем: монтаж декораций, установку сета, репетиции, сами спектакли. В выставочной зоне из декораций, реквизита, костюмов, масок и кукол будет создана, ежедневно меняющаяся, инсталляция "Среда Бардо Тодол". Тем самым зритель оказывается внутри мета-спектакля "Между двумя" и имеет возможность пережить необычный чувственный опыт».
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