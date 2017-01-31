Во Владивостоке покажут русское кинетическое искусство

Вячеслав Колейчук. Космическая спираль. 1972 © Центр современного искусства «Заря»

3 февраля в Центре современного искусства «Заря» во Владивостоке откроется выставка «Вечный двигатель. Русское кинетическое искусство».

Об истории русского кинетического искусства расскажут экспонаты из собраний Государственной Третьяковской галереи, Московского музея современного искусства, Государственного музея В.В. Маяковского, Государственного музея архитектуры имени А. В. Щусева, Государственного музейно-выставочного центра РОСИЗО, НИИ «Прометей» (КНИТУ-КАИ, Казань).

Также в экспозицию войдут работы из собраний коллекционера Михаила Алшибая, архивов Натальи Термен, художника Сергея Зорина, заведующего сектором мультимедийных проектов Московской государственной консерватории Андрея Смирнова.

Впервые во Владивостоке можно будет увидеть макет «Памятника III Интернационала» Владимира Татлина, терменвокс Льва Термена, «Киберцветок» Льва Нусберга и Сергея Зорина, самонапряженные конструкции и штриховую стереографию Вячеслава Колейчука, собранную из 22500 бритвенных лезвий скульптуру «Галатея» Бориса Стучебрюкова, мобили Леонида Борисова, инсталляцию «БиКаПо» Германа Виноградова, свето-музыкальные объекты СКБ «Прометей».

Кроме того, в центре «Заря» будут демонстрироваться реконструкции произведений Густава Клуциса, Наума Габо, Александра Родченко, литографии Эля Лисицкого, Казимира Малевича, для работой над выставкой приглашены современные художники-кинеты.

Выставка «Вечный двигатель. Русское кинетическое искусство» (куратор — Полина Борисова) продлится до 2 апреля.



