В петербургском Artplay устроят вечеринку на 23 февраля

© Roots United / Facebook

23 февраля в бывшем корпусе Центрального конструкторского бюро машиностроения на территории недавно открывшегося Центра дизайна Artplay в Петербурге состоится вечеринка «Unlock», на которой выступят девять артистов из разных стран мира.

Хедлайнеры — Legowelt (Нидерланды), Ron Morelli (США) и Silent Servant (США).

Также в вечеринке «Unlock» примут участие Slava Lepsheev (Украина), Inga Mauer (Россия), Nocow (Россия), Hoopa (Россия), El (Россия) и Shutta (Россия).

Сценографию, визуальное решение пространств и технический потенциал событий обеспечат специалисты 2A Production. Галерею неоновых объектов представят Протей Темен, Марго Трушина, Миша Мост и Ростан Тавасиев.

«Unlock» откроет новую серию событий «OFF», которую запускает музыкальная формация Roots United, организаторы петербургского фестиваля электронной музыки и современного искусства Present Perfect. До конца 2017 года на территории Artplay пройдут еще четыре мероприятия.







