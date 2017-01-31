В петербургском Artplay устроят вечеринку на 23 февраля© Roots United / Facebook
23 февраля в бывшем корпусе Центрального конструкторского бюро машиностроения на территории недавно открывшегося Центра дизайна Artplay в Петербурге состоится вечеринка «Unlock», на которой выступят девять артистов из разных стран мира.
Хедлайнеры — Legowelt (Нидерланды), Ron Morelli (США) и Silent Servant (США).
Также в вечеринке «Unlock» примут участие Slava Lepsheev (Украина), Inga Mauer (Россия), Nocow (Россия), Hoopa (Россия), El (Россия) и Shutta (Россия).
Сценографию, визуальное решение пространств и технический потенциал событий обеспечат специалисты 2A Production. Галерею неоновых объектов представят Протей Темен, Марго Трушина, Миша Мост и Ростан Тавасиев.
«Unlock» откроет новую серию событий «OFF», которую запускает музыкальная формация Roots United, организаторы петербургского фестиваля электронной музыки и современного искусства Present Perfect. До конца 2017 года на территории Artplay пройдут еще четыре мероприятия.
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