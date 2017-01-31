Умер Джон Уэттон

© John Wetton / Facebook

Сегодня, 31 января, в возрасте 67 лет умер британский рок-музыкант Джон Уэттон, участник групп King Crimson, Uriah Heep и Asia.

Об этом сообщил в своем твиттере пианист Джеффри Даунс.

Джон Уэттон родился в 1949 году, в 1960-х играл в церкви на органе, позже участвовал в нескольких рок-проектах.

В 1971 году Роберт Фрипп пригласил его в прог-рок группу King Crimson, вокалистом, бас-гитаристом и автором песен которой Уэттон был до 1974 года. За это время King Crimson выпустили три альбома — «Larks' Tongues in Aspic» (1973), «Starless and Bible Black» (1974) и «Red» (1974).

После этого Уэттон играл в группах Roxy Music, Uriah Heep и UK, в 1980 году записал первый сольный альбом, «Caught In the Crossfire».

В 1981 году Уэттон собрал супергруппу Asia, в первый состав которой также вошли Джеффри Даунс и Стив Хау из Yes и Карл Палмер из Emerson, Lake and Palmer.

Альбомы Asia занимали первые места в чартах и расходились миллионными тиражами, группа много гастролировала, в 1990 году музыканты выступили в московском спорткомплексе «Олимпийский» перед сорокатысчной аудиторией.

Группа несколько раз распадалась и воссоединялась в разных составах, но ее лидером неизменно оставался Уэттон. Последний, 13-й студийный альбом Asia, «Gravitas», вышел в 2014 году.



