В Москве состоится премьера «Погребальной песни» Стравинского

© Московская государственная консерватория им. П.И. Чайковского

9 февраля в Большом зале Московской государственной консерватории имени П.И Чайковского впервые в Москве прозвучит «Погребальная песнь» Стравинского.

«Погребальную песнь» Стравинский написал в 1908 году на смерть своего учителя Римского-Корсакова. Первое исполнение состоялось в январе 1909 года в Большом зале Петербургской консерватории. Считалось, что рукопись партитуры пропала в России во время революции.

Полный комплект оркестровых голосов «Погребальной песни» был обнаружен весной 2015 года проректором по научной работе Петербургской консерватории Наталией Брагинской среди материалов нотной библиотеки консерватории при переезде из исторического здания, закрывавшегося на ремонт.

После реконструкции партитуры «Погребальная песнь» впервые была исполнена в декабре 2016 года Симфоническим оркестром Мариинского театра под управлением Валерия Гергиева.

На концерте 9 февраля, который откроет Год Стравинского в Московской консерватории, «Погребальная песнь» прозвучит в исполнении Концертного симфонического оркестра Московской консерватории под управлением Владимира Юровского.

Также в программе концерта сюита из музыки балета Стравинского «Жар-птица» и сюита по мотивам оперы Римского-Корсакова «Золотой петушок».



