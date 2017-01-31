Закрылся проект Rus2Web

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Сегодня, 31 января, завершил работу российский интернет-проект Rus2Web.

«Мы хорошо и честно делали свое дело, достигли многих из поставленных перед нами целей и теперь должны идти дальше, внедрять полученный опыт в другие проекты. Пришло время закрыть одну дверь, чтобы открыть следующую», — говорится в сообщении главного редактора Rus2Web Кати Смирновой.

Проект Rus2Web, позиционировавшийся как новостной агрегатор и платформа для независимых журналистов и гражданских репортеров, открылся в 2015 году. К осени 2016 года ежемесячно сайт rus2web.ru посещали около миллиона пользователей.

«За время существования проекта на его площадке были опубликованы сотни колонок "Мнений" гражданских активистов, правозащитников и членов профсоюзов из разных регионов России», — пишет главный редактор.

«В условиях, когда редакционная политика большинства изданий формируется под влиянием цензуры и — что еще страшнее — самоцензуры, такие проекты как Rus2Web — редкая возможность для начинающих журналистов, корреспондентов, редакторов получить опыт добросовестной, профессиональной работы. — считает заместитель главного редактора Rus2Web Ольга Бешлей. — Поэтому я надеюсь, что такие проекты и такие возможности будут возникать снова и снова, а талантливые, умные, честные молодые люди будут получать те шансы на самореализацию, которые были у нас в Rus2Web».



