«Агентство сингулярных исследований» открывает новый проект на «Фабрике»© АСИ
Сегодня, 31 января, в Центре творческих индустрий «Фабрика» в Москве откроется новый проект «Агентства сингулярных исследований» под названием «Перестройка!».
Деятельность «Агентства сингулярных исследований» (АСИ), основанного в 2014 году Анной Титовой и Станиславом Шурипой, направлена на исследование взаимосвязей между эстетическим опытом и историческими условиями и возможностей производства художественных смыслов в публичном пространстве.
В 2015–2017 годах АСИ работает в цехе основного производства технических бумаг на территории ЦТИ «Фабрика».
«В наступившем году Агентство Сингулярных Исследований планирует переход к фазе фундаментальных трансформаций и реорганизаций», — говорится в сообщении на сайте «Фабрики».
«Их результатом станет обновление Агентства, углубление и расширение спектра его исследовательской деятельности. Этими структурными причинами и объясняется обращение АСИ к языку лозунгов эпохи Перестройки, — к формулам коллективных ожиданий, забытых надежд, потерянного в прошедшем будущего».
Проект «Перестройка!» будет работать до 21 марта, вход свободный.
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