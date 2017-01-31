Мини-ретроспектива Эйзенштейна пройдет в Москве© КАРО
Сеть кинотеатров «Каро» и Московская школа кино устраивают в феврале специальные показы фильмов Сергея Эйзенштейна.
«Каждую неделю известный киновед, куратор курса "Современное кино" Московской школы кино Всеволод Коршунов вместе с приглашенным экспертом будут после просмотра фильма анализировать его с точки зрения культурно-исторического контекста, разбирать особенности киноязыка и почерка режиссера и других создателей картин, а также рассказывать о значении работы и ее влиянии на дальнейший кинопроцесс», — сообщают организаторы.
Экспертами выступят: киновед Наум Клейман, историк кино Владимир Забродин, кинокритик, шеф-редактор раздела «Кино» COLTA.RU Василий Корецкий и кинокритик Антон Долин.
Показы пройдут в кинотеатре «КАРО 9 Атриум», начало в 19:30. В программе мини-ретроспективы Эйзенштейна два первых и два последних фильма режиссера:
- 1 февраля, «Стачка» (1924), эксперты: киновед Наум Клейман, киновед Всеволод Коршунов;
- 8 февраля, «Броненосец "Потемкин"» (1925), эксперты: историк кино Владимир Забродин, киновед Всеволод Коршунов;
- 15 февраля, «Александр Невский» (1938), эксперты: кинокритик, шеф-редактор раздела «Кино» портала Colta.ru Василий Корецкий, киновед Всеволод Коршунов;
- 22 февраля, «Иван Грозный» (1945), эксперты: кинокритик Антон Долин, киновед Всеволод Коршунов.
COLTA.RU предлагает своим читателям абонементы на два лица на показы и обсуждения трех фильмов мини-ретроспективы Эйзенштейна в кинотеатре «КАРО 9 Атриум» — «Броненосец "Потемкин"», «Александр Невский» и «Иван Грозный».
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