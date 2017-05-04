Уральский филиал ГЦСИ проведет месяц экспресс-выставок© Уральский филиал ГЦСИ
Со 2 февраля по 2 марта каждую неделю в Уральском филиале Государственного центра современного искусства (ГЦСИ) в Екатеринбурге будут проходить трехдневные выставки молодых уральских художников.
«Проект "5х3" – результат постоянной работы Уральского филиала ГЦСИ с новыми авторами», — сообщает сайт Уральского филиала ГЦСИ.
«Все выставки — это персональные работы художников — участников портфолио-ревю. Каждую неделю мы будем анонсировать следующего автора. Пять разных проектов, один из которых станет коллективным высказыванием», — отмечают организаторы проекта.
Выставки проекта будут открываться в Уральском филиале ГЦСИ по четвергам. Первой из них станет персональная выставка Насти Франц, студентки четвертого курса Свердловского художественного училища имени И.Д. Шадра.
На выставке, открывающейся 2 февраля, будет представлено несколько графических серий и отдельных работ, которые расскажут о путешествиях художницы — снаружи и внутри себя.
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